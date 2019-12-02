AK Parti'den Şehir Üniversitesi'ne ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, Şehir Üniversitesi hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışma uzun zaman gündem oldu. Yönetim kurulundan çok sık açıklama yapıldı. Gelinen noktada, Şehir Üniversitesi'yle ilgili sürecin 'siyasal öç' olarak değerlendirilmesi, hem oranın yönetim kurulundan yapılan açıklamalarla hem de CHP'li yöneticilerin yaptığı açıklamalar karşısında bizim de bir şey söylememiz gerekiyor.

Üniversitedeki hocaların ilmi birikimine hürmetimiz büyüktür. Ve bu ilmi birikimin heba edilmesi mümkün değildir. Aynı zamanda burada okuyan çocukların hiçbir şekilde herhangi bir haktan mahrum edilmeleri söz konusu değildir. Bir üniversiteyi yok etmekle suçluyorlar. Cumhuriyet tarihinde en çok üniversite açmış kişi Cumhurbaşkanımızdır, hükümetlerimizdir.

Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bu üniversiteye bir arsa tahsis edilmiş. Olayın hiçbir siyasi tarafı olmamasına rağmen, bu bir şekilde üniversite yönetimi tarafından ve CHP heyetinin yaptığı açıklamalarla siyasal bir renk verilmeye çalışılmıştır. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde buraya tahsis edildi.

Daha sonra problem şöyle gelişiyor: Bu üniversite, cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı olmasından sonra başbakanlıkça tamamen bu üniversiteye hibe ediliyor. Bu daha önce hiçbir üniversiteye yapılmış. Kanunlara da aykırı, uygulamalara da. Daha sonra üniversite bankadan kredi almak için, kendisine hibe edilmiş araziyi bankaya teminat olarak gösterip kredi alıyorlar.

Mesele hocalara ya da öğrencilere yönelik bir uygulama değildir. Üniversitenin yanlış yönetilmesiyle ilgili bir meseledir. Bu üniversitenin hami üniversitesi Marmara Üniversitesi'dir. Dolayısıyla hami üniversite yönetimi devralacaktır.