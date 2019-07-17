AK Parti’den şehit kabirlerine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve il yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz şehitleri Ali Karslı ve Muhammed Avcu ile terörle mücadele şehitlerinden Hamza Bıçakçı'nın kabirlerini ziyaret etti.

"Türk milleti 15 Temmuz'da sadece darbeyi püskürtmedi" ifadesini kullanan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Aziz milletimiz, kendi iradesine ipotek konulamayacağını, şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızın bir karış toprağının bile düşman eline hiçbir şekilde bırakılamayacağını tüm dünyaya göstermiş, kimsenin Türkiye'yi hizaya getiremeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır" dedi.

"15 Temmuz'da elinde ay yıldızlı bayrakla meydanlara koşan her vatan evladının uğrunda ölümü göze aldığı milli değerlerimizi, demokrasimizi, birliğimizi ve bağımsızlığımızı ebedileştiren bir simgedir" diyen Ahlatcı, "Bu ruhla, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını kıyamete kadar her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Ziyarette AK Parti Çorum İl Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Algül, Ahmed Dandlı ve Elvan Börekçi de hazır bulundu.

Kaynak: İHA