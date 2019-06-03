AK Parti’den şehitliğe ziyaret

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi şehitliğe ziyaret programı düzenlendi.

Programda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca şehitliği ziyaret ederek şehitlerin mezarların başına karanfil bıraktı.

Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Öncelikle şehitlerimize Allah" tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Vatanımızın birliği, beraberliği ve bağımsızlığı kolay elde edilmemiştir. Şuan ki durumda da beka hadisesi içerisinde de bu bağımsızlığın devam etmesi noktasında da milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olabilmemiz için en güzel örneğini bu hep beraber yaptığımız ziyarette de göstermek istedik. Ben özellikle bu ziyarete katılan tüm Değerli Bakanımıza, İl Başkanımıza, Belediye Başkanlarımıza, gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarımıza tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız hem bayram arifesinde şehitlerimizi ziyaret ederken diğer taraftan da şehitlerimizin sahipsiz olmadığını, milletin bağrında yattığını ve bu milletin her ferdi olduğu müddetçe milletin bağrında devamlı yaşayacaklarını ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin şahadetine bizleri nasip etsin diliyorum ve onların şefaatlerine bizleri nail etsin diliyorum. Ben tekrardan şehitlerimizin yakınlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ben buradaki katılımcılarında bayramda bayram tadında yaşamasını Cenap-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Malatya'daki şehitlerimize de özellikle yakınlarına da bu vesile ile hayırlı bayramlar ve tekrardan baş sağlığı diliyorum. Şehitlikler vatanın teminatıdır, geleceğimizin teminatıdır. Bu ülke uğruna, bu vatan uğruna kan veren, can veren herkese bu vesile ile Türkiye'nin birliği ve beraberliği noktasında bayramları da fırsat bilerek 82 milyon insan bir ve beraber olmasını kardeş olmasını ve hep birlikte Türkiye olmasını Cenap-ı Allah'tan temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA