AK Parti'den sosyal medya anketi: Vatandaş, sahte hesaplar kapansın istiyor!

Yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi süreciyle birlikte küresel çapta sosyal medya kullanımı artarken AK Parti tarafından yapılan ve MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ankette, vatanşların sosyal medyayı hangi amaçla kullandığı, sosyal medyada algı operasyonlarının etkisi ve öne çıkan siyasetçiler değerlendirildi.

EN ÇOK KULLANILAN PLATFORM INSTAGRAM

26 ilde bin 512 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin verilereine göre, vatandaşların yüzde 56'sı en çok Instagram'da vakit geçirdiğini belirtti. Instagram'ın ardından Facebook, Twitter ve Youtube gelirken katılımcıların yüzde 19'u sosyal medya hesabı kullanmadığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA SİYASETÇİLER

Öne çıkan siyasetçilerin değerlendirilmesi amacıyla sorulan sorularda, 'Sosyal medyada siyasetçilerin hesaplarını takip ediyor musunuz?' sorusuna, kullanıcıların yüzde 58,8'i takip etmediğini, yüzde 28,5'i yalnızca kendisiyle aynı görüşteki siyasetçileri takip ettiğini ve yüzde 15,4'ü ise farklı görüşten siyasi isimleri de takip ettiğini belirtti.

SİYASİ TARTIŞMALAR

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, ankete katılanların yüzde 25.1’i sosyal medyadaki siyasi tartışmalara nadiren katıldığını, yüzde 6’sı sıklıkla katıldığını, yüzde 68,9’u ise hiçbir zaman katılmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 45,1'i siyasi tartışmaları asla takip etmediğini belirtirken yüzde 35.2’si nadiren, yüzde 19.7’si ise sıklıkta takip ettiğini ifade etti. Yüzde 44'lük kısım ise sosyal medyada yapılan tartışmaların yüz yüze yapılanlardan daha ikna edici olduğunu vurguladı.

FAKE HESAPLAR KAPATILMALI MI?

'Sosyal medyada takip ettiğiniz fake hesapların siyasi paylaşımlarına güvenir misiniz?' sorusuna yüzde 80 hayır, yüzde 7,6 kararsızım, yüzde 5,1 ise evet cevabını verdi. Bu hesapların yasaklanıp yasaklanmaması sorusu ise katılımcıların yüzde 79,6'sı tarafından 'kapatılmalı' cevabını aldı.

EN ÇOK BEĞENİLEN SİYASETÇİ

Ankette, sosyal medya paylaşımları en çok beğenilen siyasetçiler arasında yüzde 26.5 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada yer aldı. Ayrıca, sosyal medyada güçlü olan partiler arasında yüzde 38.4 ile AK Parti’nin olduğu belirtildi.