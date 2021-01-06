Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatıDenizlispor-Kayserispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYINHaber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında?AK Parti'den üç isim hakkında 81 ilde suç duyurusu!Gelinim Mutfakta Kabak Çiçeği Dolması tarifi |Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gümüşhanespor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYINSeksi futbolcudan hayranlarına 300 TL'lik müstehcen video şovu!Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!Son dakika! Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaşma sağladı!SMA hastalığı ilaç fiyatı, tedavisi neden pahalı? | SMA hastalığı yardım toplamak suç mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. AK Parti'den üç isim hakkında 81 ilde suç duyurusu!

AK Parti'den üç isim hakkında 81 ilde suç duyurusu!

AK Parti, geçtiğimiz günlerde başörtüsüne yönelik açıklama yapan eski bakan Fikri Sağlar, gazeteci Can ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

AK Parti'den üç isim hakkında 81 ilde suç duyurusu!

AK Parti, geçtiğimiz günlerde başörtüsüne yönelik açıklama yapan eski bakan Fikri Sağlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyen gazeteci Can ataklı ve 27 Mayıs darbesi ile ilgili açıklamalarda bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, parti teşkilatları tarafından 81 ilde, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Başbuğ ve gazeteci Ataklı'nın darbe, CHP'li Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusu yapılacak.

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fikri Sağlar ne dedi?Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fikri Sağlar ne dedi?

Can Ataklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Can Ataklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

İlker Başbuğ Kimdir | Afrin Operasyonu Hakkında Ne Dediİlker Başbuğ Kimdir | Afrin Operasyonu Hakkında Ne Dedi

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
Son dakika... Başörtüsü ile ilgili sözleri sonrası Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Can Ataklı'dan CHP'deki taciz iddialarına skandal savunma: Yollu diye düşünmüştür!
İlker Başbuğ şüpheli sıfatıyla ifade verdi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT