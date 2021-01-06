AK Parti'den üç isim hakkında 81 ilde suç duyurusu!

AK Parti, geçtiğimiz günlerde başörtüsüne yönelik açıklama yapan eski bakan Fikri Sağlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyen gazeteci Can ataklı ve 27 Mayıs darbesi ile ilgili açıklamalarda bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, parti teşkilatları tarafından 81 ilde, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Başbuğ ve gazeteci Ataklı'nın darbe, CHP'li Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusu yapılacak.

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