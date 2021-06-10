AK Parti'den yeni kanun teklifi: Çocukların haczedilmesi dönemi sona eriyor! İcra yoluyla çocuk teslimi kalkacak!

Ülkemizde hali hazırda uygulanan kanun maddesine göre, boşanma davası devam eden ya da sürecin sona erdiği bitmiş evliliklerde, bir tarafın, çocuğun karşı tarafla görüşmesine izin vermemesi halinde, çocukla görüştürülmeyen ebeveyn icra dairesine başvuruyor. Harcın yatırılması ve çocuğun, harç yatırıldıktan sonra 7 gün içinde teslim edilmemesi halinde, icra müdürü ebeveyne giderek çocuğu zorla alıyor.

Birçok kişi tarafından tartışmalara konu edilen bu sistemin, AK Parti'nin yeni kanun teklifi ile kaldırılacağı öğrenildi. NTV'de yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte, Adalet Bakanlığı kontrolünde Çocuk Teslim Merkezleri kurulması öngörülüyor.

Boşanan eşler birbirleriyle hiç karşılaşmadan çocuğu teslim alabilecek.

Düzenlemeyle konu, İcra İflas Yasası içinden çıkarılarak Çocukları Koruma Kanunu kapsamına alınıyor.

İCRA YOLUYLA ÇOCUK ALMA NEDİR?

İcra İflas Kanunu’nun 25. maddesi çocuğun icra marifetiyle teslimini düzenlemiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir ;

“Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder.

Bu emirde ilam hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır. Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.”

Yukarıda boşanma davasının görüldüğü mahkemenin dava devam ederken bir ara kararla veya dava sonuçlandıktan sonra kısa karar ve gerekçeli karar ile velayet hakkı kendisine verilmeyen ebeveyn ile çocuğun kişisel ilişki kurması için bir düzenleme yapacağını belirtmiştik. İşte mahkemenin verdiği bu karara rağmen çocuk ile görüşemeyen ebeveyn ; yukarıdaki kanun maddesi gereği bu kararı icraya koyarak çocuğun icra marifetiyle alınmasını talep edebilir.

Hazırlanan bir takip talebi ile yetkili icra dairesine başvurularak karşı tarafa icra emri tebliğ edilmesi talep edilir. İcra emrinde çocuğun 7 gün içerisinde teslim edilmesi gerektiği belirtilir. Eğer 7 gün içerinde velayet hakkı kendisinde bulunan ebeveyn çocuğu teslim etmezse artık icra marifetiyle çocuğun zorla alınması gündeme gelecektir.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki bu madde çocuğun teslim edilmemesi halinde de gerek velayet hakkı sahibi olan ebeveynin gerekse de diğer ebeveynin başvurabileceği bir maddedir. Zira bazen çocukla görüştükten sonra çocuğun teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi gibi problemler gündeme gelebilmektedir. Bu durumda bu maddeye dayanılarak icra marifetiyle çocuğun teslimi sağlanabilecektir.

Çocuğu Teslim Etmeyen Kişi Hapis Cezası Alır Mı?

Çocuğu verilen karara rağmen teslim etmeyen kişinin hapis cezasına çarptırılması mümkündür. Zira İcra İflas Kanunu’nun 341. maddesi kişinin şikayeti üzerine verilen karara muhalefet eden kişinin 6 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılabileceğini düzenlemiştir. Bu süreç ceza davası sürecinden farklı olarak İcra Ceza Mahkemesi’ne açılacak bir dava ile başlar ve bu mahkemede karara bağlanır. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

İcra Yolu İle Çocuğu Görme Masrafı 2021

Yukarıda anlatılan hususlar son derece teknik olup mutlaka alanında uzman bir aile hukuku avukatı ile hareket edilmesi gerekmektedir. Zira hem çocuğun psikolojisi hem de sürecin sorunsuz ilerlemesi için uzman kişiler tarafından yürütülmesi son derece mühimdir. Kişinin süreci kendisinin takip etmesi halinde yapacağı en ufak bir hata telafisi zor zararlara sebep olabilecektir.

İcra yolu ile çoğu görme masrafı ise icra harç ve masrafları ile avukatlık ücretinden oluşmaktadır. Tüm bu sayılan kalemler ise her yıl güncellenmektedir.

Kaynak: Sarıkaya Hukuk Danışmanlık