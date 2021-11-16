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AK Parti'den yeni 'yüzde 50+1' açıklaması: Hedefimiz yüzde 70-80’dir

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan yüzde 50 artı 1 tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "AK Parti olarak bizim hedefimiz yüzde 70-80’dir" ifadesini kullandı.

AK Parti'den yeni 'yüzde 50+1' açıklaması: Hedefimiz yüzde 70-80’dir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Cumhurbaşkanı'yla birçok konuda anlaşamamakta anlaştık. Sadece 50+1'den şikayet etti" ifadelerini kullanması ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sistemin yüzde 50+1 ile süreceğini söylemesinin ardından alevlenen tartışmaya ilişkin konuşan Özkan "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve tavrı belli. Yüzde 50 artı 1 demokrasimizin ve milletimizin temsil yetkisinin en güzel şekle kullanılabilmesinin yolu olduğundan bahisle arkasındayız. Keşke milletten yetki isteyenler yüzde 70 almayı hedefleyebilseler" dedi.

AK PARTİ'NİN OY HEDEFİ

Özkan konuya ilişkin sözlerinde AK Parti'nin oy hedefini de açıkladı.

"AK Parti olarak bizim hedefimiz yüzde 70-80’dir" diyen Özkan, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı olarak milletimizin bugüne kadar yüzde 80’ine yakınının oyunu almışız. Biz 2023 seçimlerinde yüzde 75’e ulaşmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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