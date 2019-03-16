AK Parti’den Yeni Zelanda’ki terör saldırısına tepki

AK Parti Van İl Başkanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde Cuma Namazı esnasında iki camiye düzenlenen vahşi terör saldırısını yaptığı açıklama ile kınadı.

AK Parti Van İl Başkanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde Cuma Namazı esnasında iki camiye düzenlenen vahşi terör saldırısını yaptığı açıklama ile kınadı. Ak Parti Van İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Faysal İnan tarafından yapılan kınama açıklamasında, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde Cuma Namazı esnasında iki camiye düzenlenen vahşi terör saldırısında onlarca Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetmiş, birçoğu ağır şekilde yaralanmıştır. Alçak saldırının failinin sadece ismi geçen cani Brenton Tarrant olmadığı açıkça ortadadır. İnsanlığın sorunları karşısında etrafını tel örgülerle çevirip kurdukları sözde medeniyetin sınırları içerisinden yükselen faşist çığlıklar, Batı dünyasının temsil ettiği ideolojik saplantının en büyük göstergesidir. Yayınladığı sözde manifestoda başta Müslümanlar olmak üzere Türk Milleti'ne de aklınca kabul edilemeyecek tehditler savuran bu barbar saldırgan, şüphesiz ki her geçen gün artan İslam düşmanlığı söyleminden beslenmiştir. Müslümanlara, Türklere, kutsal değerlerimize ve bugün tüm dünya mazlumlarının sesi olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a karşı alçak ifadelerin de yer aldığı barbar manifesto, ırkçılık bataklığında çırpınan Avrupa'nın ötekileştirme hastalığını bulaşıcı hale getirme uğraşından ibarettir" dedi.

Kendi inançlarının ve değerlerinin dışında kalan insanları küçümsemeyi gaye edinen sözde medeni birliğin sözde medeni siyasetçileri, vahşilerin kullandığı kin ve nefret dolu söylemlerin sorumlusu olduğunun altını çizen İnan, "Batılı siyasetçilerin sözde savundukları ancak söz konusu kendileri olmayınca her defasında ayaklar altına aldıkları insan hakları, tüm insanlık için dile getirildiği zaman anlamlı olacaktır. Nefret söylemini meşru hale getirmek ve buna sessiz kalmak yalnızca İslam Dünyası için değil adaleti savunan her insan için tehdittir. İnsanlığın tamamını tehdit eden bu saldırıya başta batı ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın ortak bir sesle birlikte karşı durması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bu saldırı sadece bir camiye karşı değil tüm insanlığa karşı yapılmıştır. İbadetlerini yaparken gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz" şeklide konuştu.

"AK Parti 3 gün boyunca müzik yayınlarını durdurdu"

İnan, "Bu arada Van'da AK Parti Van İl Başkanlığı olarak seçim araçlarımızda ve seçim ofislerimizde gerçekleştirdiğimiz müzik yayınlarını 3 gün boyunca durdurduk" dedi.

Kaynak: İHA