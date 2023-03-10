AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılıyor

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler öncesi AK Parti'den bir adım geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim kararına imzayı attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıklandı.

Görüşme sonrası Fatih Erbakan ve Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik" derken Erbakan da "Yetkili kurullarımızla bu daveti istişare edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Çok verimli faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek isteklerini söylediler. Bizler de bu konuyu görüşüp en kısa sürede kendilerine söyleyeceğiz. Davetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz."