AK Partili 12 başkandan istifa haberi

Diyarbakır'ın 12 ilçesi, Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir'de AK Partili ilçe başkanları eş zamanlı olarak görevlerinden istifa etti. Durum üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yetkilileri, istifaların nedeninin yaklaşmakta olan ilçe başkanlığının önünü açmak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde, yeni kadro ile Diyarbakır'ın en iyi noktalara taşınacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basına ve Kamuoyuna!

Yaklaşmakta olan ilçe kongreleri sürecinden dolayı ilçe başkanlığının önünü açmak partimize ve teşkilat başkanlığımıza daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak için istifa eden Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan, Yenişehir ilçe başkanlarımıza göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından ve yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.

14 Ağustos 2001 de çıkılan bu kutlu yolculukta sayısız hizmet ve yeniliklerle çığır açan sadece ülkemiz için değil tüm İslam Âlemi ve hatta insanlığa Umut olmuş Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüyecek olan kadrolarımızla partimizi Diyarbakır’da da en iyi noktalara götüreceğimizden hiçbir kuşku duymamaktayız. Bu inançla, yeni sürecin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diler, görev alacak tüm arkadaşlara şimdiden başarılar dileriz.”