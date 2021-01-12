AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Boğaziçi, dinsiz yetiştirmek için kuruldu!

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan ve günlerdir gündemden düşmeyen protestolaraı değerlendirerek, "Boğaziçi Üniversitesi bizim yüz akımızdır. Her ne kadar para babası Robert ve misyoner Hamlin tarafından kurulmuş olsa da, bu milletin çocuklarını seküler yetiştirmek, dinsiz yetiştirmek için kurulmuş olsa da süreç içerisinde orada gerçekten vatana millete hizmet eden gençler de çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun AK Parti'den milletvekili olması nedeniyle göreve gelmesini eleştiren akademisyen ve öğrencilerin protestoları günlerdir devam ediyor. Birçok siyasi isim tarafından değerlendirmesi yapılan rektör ataması ve protestolara ilişkin bir açıklama da AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan geldi.

"BİR DOMUZU ÜÇ DAKİKADA YEMEKLE ÖVÜNEN BİR KADIN"

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan rektör protestosuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Çamlı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için de "Bir domuzu üç dakikada yemekle övünen kadın" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak da "Kasetle gelen adam" diyen Çamlı, şunları söyledi:

"İstanbul'un CHP İl Başkanı var bir domuzu üç dakikada yemekle övünen kadın... Orada bir eyleme katıldı. Bu bir örgüt hareketi, orada icra edildi. Tıpkı Gezi olayındaki üç beş ağaçtan yola çıkılarak ülkeyi kaosa sürükleme çalışması yapıldığı gibi, Boğaziçi'nde de bir kibrit çaktılar.

CHP'nin diktatörlük dönemlerini hepimiz biliyoruz. Herhalde şimdi de bu kasetle göreve gelen adam başkanlığındaki CHP buradan bir şeyler bekliyor, ama Boğaziçi Üniversitesi'nden böyle bir şey çıkmaz.



Boğaziçi Üniversitesi bizim yüz akımızdır. Her ne kadar para babası Robert ve misyoner Hamlin tarafından kurulmuş olsa da... Bu milletin çocuklarını seküler yetiştirmek, dinsiz yetiştirmek için kurulmuş olsa da bu milletin damarlarındaki imanın tezahürü olarak süreç içerisinde orada gerçekten vatana millete hizmet eden gençler de çıktı.

Fakat orayı bunlar ellerinden bırakmak istemiyorlar, başaramayacaklar. Boğaziçili çocuklarımızı emperyalistlere yedirtmeyeceğiz. Biliyorsunuz 'sözde cumhurbaşkanı' diyor. Kim diyor bunu? Kasetle genel başkanlığa gelen adam."