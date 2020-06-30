AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan açıklama! "Tıbbi süreç başlatıldı"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rutin yaptırdığı koronavirüs (Kovid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim."

Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun paylaşımı:

Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı.Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi.Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim. — Av.M.Emin AKBAŞOĞLU ?? (@akbasogluemin) June 30, 2020

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU KİMDİR?

1969 yılında dünyaya gelen Akbaşoğlu İstanbul Gaziosmanpaşa doğumludur.

Muhammet Emin Akbaşoğlu AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.

Yönetici, Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ayrıca Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukukunda yüksek lisans yapmaktadır.

Gaziosmanpaşa Millî Gençlik Vakfı İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Gaziosmanpaşa Belediyesinde Özel Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığında Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı.

Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesinde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde Çankırı Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı.

İngilizce ve Arapça bilen Akbaşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.