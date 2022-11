AK Parti'li Alpay Özalan'dan Cumhurbaşkanını hedef alan Meral Akşener'e flaş sözler! "Milliyetçi olduğunu söylüyordu, meğer İngiliz milliyetçisiymiş"

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sabah saatlerinde partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı sözlerini sosyal medya hesabından eleştirdi.

"EZİK VE MANDACI BİR BAKIŞ AÇISI"

Özalan, Meral Akşener'in "Asıl mesele şu; her şey gençlikte gizli. Sayın Erdoğan'ı, zamanında Sayın Gül'e yapıldığı gibi bir vakıf kanalıyla; öğrencilerin yurt dışına, Türkiye'deki eğitimine katkıda bulunan muhafazakar, hassasiyeti yüksek bir vakıf kanalıyla, Sayın Erdoğan da Sayın Gül gibi yurt dışına gönderilip orada okuması sağlansaydı, Boğaziçi bunları yaşamayacaktı. Ama aynı yıllarda bir arkadaşımızı yurt dışına gönderip, birinci sınıf okumasına vesile olunurken, sayın Erdoğan'a bayilik verilince böyle oldu. Her şey gençlikte gizli. Öyle ayrım yapmayacaksınız. Yarın bir gün bu durumlarla karşılaşmamak için her bir gencimize o imkanları sağlayacağız. Ayrım gözetmeden... Okul var, bayilik yok! Girişimcilik, destek var ama bayilik yok!" ifadelerini kullandığı konuşma kesitini paylaşarak "Ezik ve mandacı bir bakış açısı! Türkiye'yi kötüleyip, İngiltere'yi övüyor. Milliyetçi olduğunu söylüyordu, meğer İngiliz milliyetçisiymiş." yorumunu yaptı.

