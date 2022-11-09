AK Partili Alpay Özalan'dan Meral Akşener'e flaş sözler! O ismi hatırlattı, sözleri sert oldu: "Onu da parası olduğu için yanında tutuyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener konuşmasında, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun gerçek sahibi fedakar milletimize minnetle bezeli bir borcumuz var. İYİ Parti olarak yapmaya çalıştığımız, bunun gereğini yerine getirmektir. Bu yol, kutlu bir yoldur. Çünkü bu yol, millet yoludur. Bu yolda; haktan ve hakikatten ayrılmayacak, milletimize yalan söylemeyeceğiz. Hakkını hukukunu çiğnetmeyecek, memleketin her bir evladına öz anası, öz babası gibi sahip çıkacağız. Emeğinin hakkını almasını sağlayacak, alın terini 5'li çetelere, rantçılara ve torpilli şımarıklara yedirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Akşener'in sözlerini eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

ALPAY ÖZALAN'DAN SERT ELEŞTİRİ

Akşener'in şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı partide tuttuğuna gönderme yapan Alpay Özalan şu ifadeleri kullandı: "Meral Akşener, 'Memleketin her evladına, öz anası, öz babası gibi sahip çıkacağız.' demiş. Şimdiye kadar sahip çıktığı tek kişi, şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan. Onu da parası olduğu için yanında tutuyor. İyi Parti'nin ederi, Lütfü Türkkan'ın ayaklarının altıdır."