AK Partili Arasan;"Bu seçim boş vaat değil icraat seçimidir"

Kentin plakasından yola çıkarak 62 proje hazırladıklarını belirten AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan, bu seçimin boş vaat değil, icraat seçimi olduğunu söyledi.

AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bir kafede düzenlenen toplantıya Başkan Adayı Arasan'ın yanı sıra Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör ile partinin yöneticileri katıldı.

Kentin plakası olan 62'den esinlenerek 62 proje hazırladıklarını dile getiren Arasan, sloganlarının ise "Dersim Gümüş Kapı, Altın Kapı Olacak, Doğa, Kültür ve Turizm Şehri Olacak" olduğunu aktardı.

Birinci önceliklerinin çocuklar, engeli bulunan vatandaşlar, gençler ile kadınlara pozitif ayrımcılık tanımak olduğunu dile getiren Arasan, seçilmesi halinde bu konudaki projeleri kısa sürede hayata geçireceklerini kaydetti.

Altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan, turizme, sosyal hayattan, eğitime kadar hazırladıkları projeler hakkında bilgi veren Arasan, "Dersim'in onur, gurur, şeref ve kimlik problemi zaten yoktur.Gelecek ve hizmet problemi vardır. O nedenledir ki bu seçim memleketin, gençlerimizin ve halkımızın kurtuluş seçimidir. Boş vaat değil icraat seçimidir. Bu seçim, hükümetimizin hizmet yarışı, rakiplerinin ise boş söz ve vaat seçimidir"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA