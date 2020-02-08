Ak Parti'li Aydın: O önergeyi ana muhalefet partisi ile yaptık

ASKERLERİN sivil mahkemelerde yargılanmasının önün açan düzenlemede imzası bulunan AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Biz o önergeyi ana muhalefet partisi ile yaptık. Kendi yaptıkları doğruları da bulandırdılar. Diğer siyasi partilerin de itirazı olmadı. Bugün CHP'nin yaptığı ciddi bir çelişkidir" dedi.

anlattı. Ahmet Aydın, 11 yıl önce 2009 yılında demokratik açılım süreçlerinin devam ettiği, hala vesayetin aslında hissedildiği bir dönemde son derece demokratik, Türkiye'nin önünü açan yasal düzenlemeler yapıldığını söyledi. O dönemin kolay olmadığını vurgulayan Aydın, "2007'de bir e-muhtıra yaşandı. 2008'de parti kapatılmaya çalışıldı. Biz istedik ki Türkiye artık demokratikleşsin. Türkiye arkıt bu vesayet kamburundan kurtulsun. Türkiye artık dışarıdan yönetilmesin. Bu anlamda hakikaten muazzam adımlar atıldı. Reform niteliği taşıyan yasal düzenlemeler yapıldı, bu da onlardan biri. Bütün siyasi partilerin isteyip de yapamadığı bir düzenlemeydi, yargıda birlik sağlamak" dedi.

'KAFA KARIŞIKLIĞINI GİDERDİK'

Ahmet Aydın, bugün eleştirilen o düzenlemenin başta CHP olmak üzere diğer partilerin ortak mutabakatı ile geçtiğini belirterek, "Askerin kendi ceza muhakemesi, yargısı vardı. O gün çeşitli kumpas davaları vardı. Bir kafa karışıklığı vardı. Biz bu kafa karışıklığını giderdik. Biz millet adına doğru olan neyse onu yaptık. O gün siyasi partilerin itiraz etmeyeceği bir mutabakatla hazırlandı o önergeler" diye konuştu.

'CHP'LİLER EVET OYU KULLANDI'

2017'de 16 Nisan referandumunda yapılan anayasa değişikliği ile zaten askeri yargının ortadan kalktığını anlatan Aydın, CHP'nin bugünkü eleştirilerini "zihin bulanıklığı" olarak yorumladı. Aydın, "Kiminle yaptık bunu? Milletin iradesi ile yapıldı. Şimdi kalkıp 11 yıl önce Türkiye'nin önünü açan bir düzenleme hakkında konuşmak zihin bulandırmaktan başka bir şey değil. Çok net deliller var. O günkü tutanaklar da var. O gün CHP ile bir mutabakat sonucu o önergeler geçti. O günkü tutanaklara ve görüntülere bakıldığında CHP'lilerin "evet" oyu kullandıkları görülür. CHP grubunun elleri bizim grup ile birlikte "evet" yönünde kalkıyor. Enteresan, CHP bir hafıza kaybı içeresinde. CHP hafızasını kaybetmiş. Arada sırada doğru işler yapardı CHP. Bu ülke CHP'den neler çekti. O ret-inkar asimilasyon politikaları hep bu CHP zihniyetinin bir ürünüdür. Bir noktada uzlaşmışız. Demokratik bir adım atmışsınız, şimdi niye kalkıp bunu bugün bulandırıyorsunuz?" dedi.

'ANAMUHALEFET İLE YAPTIK'

Aydın, burada milletin iradesiyle seçilen milletvekillerine bir itham bir tehdit olduğuna işaret ederek, "Meclis'in tamamı itham ediliyor. Eski Türkiye dışarıda kaldı. Artık dışarıdan yönetilen bir Türkiye yok. CHP ciddi zihin bulanıklığı yaşıyor. O önerge geldiğinde niye itiraz etmedi CHP? Eller "evet" yönünde kalktı. Perşembe günü kanun çıktı, Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Biz o önergeyi ana muhalefet partisi ile yaptık. Kendi yaptıkları doğruları da bulandırdılar. Diğer siyasi partilerin de itirazı olmadı. Bugün CHP'nin yaptığı ciddi bir çelişkidir. CHP'nin samimiyet testinden geçtiği bir dönem yaşıyoruz. CHP ya "demokrasi" diyecek, ya "vesayet sistemi" diyecek. Bu anlamda biz doğru olanı yaptık" diye konuştu.

'EN HAFİF DEYİMİYLE HADSİZLİK'

Bugün Ak Parti'yi bir terör örgütü ile ilişkilendirmenin bir hadsizlik olduğunu kaydeden Aydın, "Bugün bizleri hedef göstererek, o önergedeki imzamız doğrultusunda bir terör örgütü ile ilişkilendirilmesi en hafif deyimiyle hadsizliktir. Yargıya suç duyurusunda bulunduk. Bu işin takipçisi olacağız. Bu aynı zamanda milletin de iradesi, biz bu milletin iradesine de sahip çıkacağız. Bu durum CHP'nin içinde bulunduğu zihin bulanıklığını da gösteriyor. CHP bir an önce kendisine gelmeli" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA