AK Partili başkan adayı gençlerle bilardo oynayıp, fırında ekmek pişirdi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmaları sırasında sokakta rastladığı gençlerle bilardo oynayıp, bir fırında ekmek pişirdi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına devam ediyor. Yeşilkent Mahallesi'nde kapı kapı dolaşan Ulusoy, esnafları ve haneleri dolaşarak vatandaşları ziyaret etti. Ulusoy'un ziyaretleri sırasında renkli anlar da yaşandı. Bir oyun salonunu ziyaret eden Ulusoy, burada gençlerle bilardo oynadı. Daha sonra ise bir fırına giren Ulusoy, kendisine verilen kısa bilgilerin ardından elleriyle fırına ekmek koyup pişirdi. Pişirdiği ekmeği fırından çıkaran Ulusoy, vatandaşlara ekmeği ikram etti. Gün boyu ziyaretleri devam eden Ulusoy, akşam saatlerinde ise bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Kaynak: İHA