AK Partili başkan adayı Özlü “Düzce’yi birlikte geleceğe taşıyacağız”

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı ve Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü "31 Mart tarihi sadece yerel seçim tarihi değil, Düzce'de dönüşümün ve değişimin tarihi olacak. Düzce'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağımız tarih olacak" dedi.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı ve Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Gençlik Kolları toplantısına katıldı.

Gençler ile sohbet eden Özlü, özellikle üniversiteli gençlerin sorunlarını tek tek not alarak, sorunların çözüleceğini söyledi.

Özlü "Uzun yıllar devlet yönetiminde yer aldım. Ankara'da ve ülkenin çeşitli yerlerinde edindiğim tüm ikili ilişkilerimi ve tecrübelerimi Düzce için kullanacağım. 31 Mart tarihi sadece yerel seçim tarihi değil, Düzce'de dönüşümün ve değişimin tarihi olacak. Düzce'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağımız tarih olacak" ifadelerini kullandı.

Düzce'nin geleceğini planlayacaklarını söyleyen Özlü "Düzce'yi güzelleştireceğiz, kronikleşen sorunları çözerek cazibe merkezi haline getireceğiz. Dünya'da artık şehirler yarışıyor, Düzce'nin marka şehir olması için çok çalışacağız" dedi.

Yaklaşık 1 aydır şehir planlayıcıları ve imarlar ile Düzce'de hayata geçirmek istediği projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Özlü "1 aydır çalışıyoruz, her sokağın, her mahallenin sorunlarını ayrı ayrı not alıyoruz ve yapabileceklerimizi konuşuyoruz, proje üretiyoruz. Hayata geçireceğimiz projelerde konu hakkında uzmanların fikirlerini halk ile paylaşacağız ve halkın istediği şekilde uygulayacağız. Düzce için en iyi programı hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlere büyük önem verdiğini söyleyen Özlü "Sizler bizim önceliğimizsiniz, Düzce'nin geleceğisiniz. Düzce ile ilgili kararlarda sizlerin de imzası olacak. Danışacağız, istişare edeceğiz" dedi.

