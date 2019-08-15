AK Partili Başkan Gür’den 18 yıl mesajı

Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti'nin sadece milletimizin değil tüm dünya mazlumlarının umudu olduğunu belirterek "Türk siyasi hayatına damga vuran AK Parti, her dönem gücünü milletten alarak, milletin takdirini kazanarak daha da güçlenerek bugünlere yol almıştır" dedi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti'nin 18. yılına girmesi nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Gür mesajında, "AK Parti, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimizden aldığı güç ve inançla 18 yıldır ülkemizi ve milletimizi şanlı tarihimizin görkemine yakışır şekilde daha iyiye, daha güzele taşımaya devam etmektedir. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile hem bölgede hem de dünyada güçlü duruşumuz ile edilgen değil, etkin ve güçlü bir ülke olduğumuzu yedi düvele gösterdik. AK Parti, ülkemizin, milletimizin izzet ve erdem taleplerinden doğmuş, bu talepleri de hakkı ile eda etmiştir. Millet ile yol alan liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları 18 yıl boyunca milletimizin desteğini almış ülkemize hizmetin en güzelini ifa etmiştir. AK Parti, tüm ihanet ve engellemelere rağmen, hak ve adalet ile millete olan hizmet aşkıyla ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşatmıştır. Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarına, genç ve dinamik nüfusuna, tarihi ve kültürel mirasına, köklü devlet geleneğine yeni bir ruh kazandırmıştır. Milletimizi dini ve milli değerlerde bir araya getirmiş, halkımızın dayanışma ruhuna güvenerek umuda yürümüştür" dedi. Gür, "Dış siyasetten, ülke siyasetimize, savunmadan eğitime, sağlıktan adalete emniyetten enerjiye, tarımdan ulaşıma, turizmden ekonomiye, toplumsal yaşama, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin azmi, inancı, birlikteliği ve Cumhurbaşkanımızı canı pahasına sahiplenmesi ile çukura gömülmüş ve karanlık üst akla gerekli ders ve mesaj verilmiştir" ifadesini kullanarak, AK Parti bu coğrafyada bin yıldır birlikte yaşayan, ortak kaderi paylaşan tüm halkların ve inançların ortak payda, erdem ve özgürlük hareketidir. Milli iradeye saygı duyan, gücünü milletten alan bir parti olarak her daim halkın umudu olarak inşallah Yeni Büyük Türkiye inşamıza devam edeceğiz. Attığımız adımlar Türk siyasi tarihinde radikal değişimlere vesile olmuştur. Ülkemizde ve bölgede güven ve istikrarın sembolü olduk, o yüzdendir ki AK Parti demek Türkiye demek Türkiye demek AK Parti demektir." diye konuştu.

Gür, açıklamasına şöyle devam etti:

"AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi çok daha ileriye götürme adına milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize inanç ve azimle yürüyoruz. 18 yılın sonunda bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman güçlü bir Türkiye ile birlikte yolumuza yine aynı aşk ve şevk ile devam ediyoruz. Kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Yaparsa yine AK Parti yapar. Durmak yok yola muhabbetle, inançla, azimle, aşkla devam inşallah"

Kaynak: İHA