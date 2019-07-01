AK Partili belediyelerden Çanakkale Belediyesinin LGBT paylaşımına tepki

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki AK Partili belediyeler, Çanakkale Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan LGBT paylaşımına tepki gösterdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Çanakkale Belediyesinin sosyal medya hesabından LGBT’ye destek niteliği taşıyan paylaşımın toplumsal değerlere, kültüre, gelenek ve göreneklere aykırı olduğu belirtildi.

Kendilerinin AK Partili belediye başkanları olarak bunu kabul etmedikleri ifade edilen açıklamada, "Bizler son dönemde Çanakkalemizin ulusal ve uluslararası alanda imza attığı başarılarla, ev sahibi olduğu organizasyonlarla ve ilklerle gündeme gelmesine alışkınız. Şehrimizin, maneviyatı ve yatırımları dışında ahlaki bir sorun teşkil eden böylesi bir konuyla anılmasını hazmedemiyoruz. Bu davranış, tarihimize, şehrimize ve bu topraklarda şehit düşen kahramanlarımıza saygısızlıktır, vefasızlıktır." ifadesi kullanıldı.

Çanakkale'nin merkez ilçe belediyesinden ibaret olmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale ismi özeldir, Çanakkale tüm dünyanın saygı gösterdiği kadim bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla Çanakkale ismi bu çirkin paylaşımlarla bir arada kullanılamaz. Bu millet buna izin vermez. Belediye başkanı seçilmek, size bu topraklar adına söz hakkı tanımaz, sadece hizmet sorumluluğu yükler. Belediye başkanının kendi şahsi düşüncesi bu yönde olabilir, kendi şahsi hesabından paylaşabilir fakat belediyenin resmi sosyal medya hesabından bu paylaşımın yapılması doğru değildir. AK Partili 10 belediye başkanı olarak bu skandala imza atan tüm kişi ve yöneticileri kınıyor, bu yanlıştan bir an önce dönerek bizleri de zan altında bırakmalarından dolayı tüm hemşehrilerimizden özür dileme erdemini göstermelerini bekliyoruz."





Kaynak: AA