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AK Partili Bülent Turan açıkladı: Alaattin Çakıcı'ya soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içeren sözleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AK Partili Bülent Turan açıkladı: Alaattin Çakıcı'ya soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı. Konuya ilişkin açıklama yapan  AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Bülent Turan açıkladı: Alaattin Çakıcı'ya soruşturma başlatıldı

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" ifadesini kullanmıştı. Daha sonra yazılı açıklama yapan Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederek " Basın özgürlüğü yok diyorsunuz, iktidara uzak olan batıdan emir alan gazeteciler sürekli iktidarı eleştirirken devletimizi aşağılayarak, Cumhur İttifakına ve Devletimize hakaret etmektedirler. Bu tip gazeteciler tutuklanmalı. Madem devlet adamısın ne için rahatsız oluyorsun.? Bak Kemal Kılıçdaroğlu, kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir zorda yanında olmazlar. Onun için sana "Akıllı ol" diyorum. Başta Devlet Başkanımıza, Dünya Türklerinin yaşayan efsane, son Türkmen Bey'i değerli ağabeyim Sayın Devlet Bahçeli'ye, Aziz milletimize, saygılarımla arz ederim." açıklamasında bulunmuştu. 

AK Partili Bülent Turan açıkladı: Alaattin Çakıcı'ya soruşturma başlatıldı

KILIÇDAROĞLU: YERALTI DÜNYASI LİDERİ CEVAP VERİYOR

 Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu,"Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum Bahçeli cevap veriyor, Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyası lideri cevap veriyor. Nasıl bir Türkiye haline geldi? Yargının, liyakatin olmadığı yerde devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Nasıl oluyor da böyle bir eleştiri başka yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Sayın Bahçeli veya arkadaşlarıdır. Ciddiye alınacak bir cevap değil. Hiç kimse unutmasın çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez." demişti.

AK Partili Bülent Turan açıkladı: Alaattin Çakıcı'ya soruşturma başlatıldı

ÇAKICI'DAN SON AÇIKLAMA: BENİ ÖLDÜRTSENE

Çakıcı, son yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Kılıçdaroğlu ve avaresi siz yıllardır her gün devlete hakaret etmektesiniz. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasını dinledim ve okudum "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez" ifadesini kullanıyorsun ve dilinin ayarı olmayan, bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

Sen ve avaresine sesleniyorum; Başta sende ve avarende, yürek varsa ben her gün sokaktayım, çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene,

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Soruyorum;

Sende ve avarende o yürek var mı? Kuvayı milliye ruhundan bahsediyorsun, Kuvayi milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur.

Kuvayı milliye ruhu taşıyanlar PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket etmez.

Hadi oradan gafil, sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır. Be Devlet düşmanı, sakın Atatürk'ü ağzına alma o yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme.

83 milyon seni iyi tanıyor, Sayın Bahçeli'yi ağzına alma, sen onun koç yumurtası bile olamazsın. Kamuoyuna saygıyla arz ederim."

 

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