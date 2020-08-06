AK Partili Bülent Turan: CHP'de tek adam mantalitesi hakim

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Çan ilçesine gelerek vatandaşlar, parti teşkilatı ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bülent Turan,"SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de adeta bir çöküşün eşiğine getirdi. Kendisinden olmayana tahammülü yok. Partide ne bir muhalif bırakıyor ne de bir rakip. CHP'de 10 yıldır net olarak tek adam mantalitesi hakim. Sorsanız hep başkaları diktatör, hep başkaları tek adam" diye konuştu.

"OLDU BİTTİYE GETİRİLEN KONGREDE TEK ADAMLIK TAM BİR AYMAZLIK ÖRNEĞİ"

Turan, CHP'nin yerlilikten uzaklaştığını ve marjinalleştiğini, küresel grupların tahakkümüne girdiğini söyledi. Turan,"Oldu bittiye getirilen bir kongrede tek adamlık, muhaliflere tahammülsüzlük, baskı, Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan muamele tam bir aymazlık örmeği. Bir Cumhurbaşkanı adayının, kurultay boyunca sadece Yalova delegesi muamelesi görmesi bizleri bile üzdü. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz en önde oturtulurken Muharrem İnce kongrede en arkada tuvalet kenarına oturtuluyor. Muharrem İnce'ye yapılan bu tavır, Cumhurbaşkanı Adayı olarak oy veren seçmene de büyük nezaketsizlik. Bundan Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığı söylenemez." dedi.

"CHP'NİN KURULTAYI FİKREN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜN ADETA FOTOĞRAFI OLDU"

Sözlerini sürdüren Turan," Siyasette rekabet tabii ki önemlidir; ancak vefa ve saygınlık çok daha kıymetlidir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yarın bu tavrın Kılıçdaroğlu'na yapılmayacağının garantisini kimse veremez. CHP'nin kurultayı, CHP içindeki karışıklığın, rahatsızlığın, zihnen ve fikren bölünmüşlüğün adeta fotoğrafı oldu. Ankara'daki CHP ile Anadolu CHP'si farklı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin kodlarıyla o kadar oynadı ki, şu anda Atatürk'ün bıraktığı CHP'den söz etmek mümkün değil. Öyle bir ideolojik savrulma yaşadılar ki, geldikleri yer HDP'nin yanı, Genel Merkezi ise nezaketsizliğin, vefasızlığın merkezi oldu. CHP'de Kemalizm dendiğinde akla artık Mustafa Kemal değil, Kılıçdaroğlu Kemal gelmelidir. O günkü CHP ile bugünkü CHP'nin sadece isim benzerliği kaldı." şeklinde konuştu.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİALARI

Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin olarak konuşan Turan, bu durumun CHP'nin meselesi olduğunu söyledi. Turan," Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Allah milletimizi bu basiretsiz, vefasız ve nezaketsiz yapıdan korusun" ifadelerini kullandı.