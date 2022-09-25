AK Partili Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Gel, hodri meydan, aday ol, dünya görsün"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, çalışma ofisinde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında çarpıcı sözler kullandı. Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "altılı masa"dan adaylık onayı almaması nedeniyle gerilmeye başladığını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU, GERİLMEYE BAŞLADI"

Turan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda partililerine yaptığı çıkışı değerlendirerek, "Bugün gördük ki Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partililerine büyük bir heyecanla 'yanımda mısınız, değil misiniz' demiş? Aday olma ihtimali azaldıkça, toplumda karşılık bulmadıkça, altılı masada onay almadıkça gerilmeye başladı, saçmalamaya başladı. Bir insan kendi ekibine, kendi partisine yanımda mısınız der mi? 11 yıldan beri genel başkansın, yanında olmayanla ne işin var? Sana güvenmeyenle ne işin var? Seninle yürümeyenle ne işin var? Bir insan ekibine benimle misiniz der mi?" diye konuştu.

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"GENEL BAŞKAN EKİBİNLE BENİMLE MİSİN, DEĞİL MİSİN DİYOR"

Turan, "O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki, yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine benimle misin, değil misin diyor" dedi.

ADAYLIK ÇAĞRISI

"Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil." diyen Turan altılı masanın da Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Ama biz, onunla beraberiz. Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan, aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün."