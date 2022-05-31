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AK Parti'li Bülent Turan'dan Tanju Özcan'a ders niteliğinde tepki! "Siyasi ayıbın ötesinde ahlaksızlık!"

AK Parti'li Bülent Turan, AK Parti'li kadın meclis üyesi hakkında çirkin söylemlerde bulunan CHP'li Tanju Özcan'a sert tepki gösterdi.

AK Parti'li Bülent Turan'dan Tanju Özcan'a ders niteliğinde tepki! "Siyasi ayıbın ötesinde ahlaksızlık!"

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, skandal açıklamalarıyla siyaset gündeminden düşmek bilmiyor. Mültecilere ilişkin projeleri ve tüp bebek açıklamaları ardından Türkiye'de bomba etkisi yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Özcan, bu defa AK Partili kadın meclis üyesine "Bana neden el sallıyorsunuz? Ben evli barklı bir adamım" ifadelerini kullanınca, Bülent turan bahsi geçen duruma sessiz kalamadı.

AK Parti'li Bülent Turan'dan Tanju Özcan'a ders niteliğinde tepki! Siyasi ayıbın ötesinde ahlaksızlık!

"SİYASİ AYIBIN ÖTESİNDE AHLAKSIZLIK"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çarpıcı açıklamalarıyla gündem etkisi yaratan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ders niteliğinde teğki gösterdi. Turan, açıklamasında "CHP'li Bolu Belediye Başkanının yaptığı, siyasi ayıbın ötesinde ahlaksızlıktır. Bu şahsın mültecilere ilişkin söylemlerini, eylemlerini görüyorduk. Daha önce de kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen çaresiz bir kadına söyledikleri halen hafızalardayken, şimdi de kadın belediye meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadeleriyle gündemde. Bunlar sadece, kamuoyuna yansıyanlar. Şehrin eminliği gibi bir görevde bulunan birinin kullandığı dil ve üslup böyle mi olmalı?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Bülent Turan'dan Tanju Özcan'a ders niteliğinde tepki! Siyasi ayıbın ötesinde ahlaksızlık!

AK Parti'li Bülent Turan'dan Tanju Özcan'a ders niteliğinde tepki! Siyasi ayıbın ötesinde ahlaksızlık!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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