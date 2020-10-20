AK Partili Bülent Turan'ın İYİ Parti hakkında sözleri gündem oldu

İYİ Parti'de yaşanan parti içi tartışmalar sürerken AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın İYİ Parti'ye ilişkin sözleri gündem oldu. Turan, söz konusu videoyu Twitter hesabından "İYİ Parti'de kim FETÖcü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce; “İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak” demiştik Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!" notuyla paylaştı.

"HER PARTİ BAŞ TACIDIR"

Bülent Turan söz konusu videoda," Bu ülkede demokratik kültür çerçevesinde her parti baş tacıdır. Kim kime oy veriyorsa saygındır, lafımız yok. Türkiye'de HDP - CHP ittifakına terörle arasına mesafe koyamayan o partiyle CHP ittifakına ülkücü kardeşlerimizi yanaştırabilmek için bir operasyon yaptılar. Bu parti neden 10 sene önce, 20 sene önce kurulmadı da bugün kuruluyor. Dediler ki, "Bugün milliyetçisi, sağcısı CHP'nin olduğu HDP'nin olduğu bloğa gitmeyecek" sözüm ona milliyetçi bir parti kurup milliyetçi oyları CHP'nin yanına götürmeye kalktılar." dedi.

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"İYİ PARTİ'NİN DÖKÜLMEYE BAŞLADIĞINI ÜLKÜCÜLER DE GÖRECEK"

İYİ Parti'ye oy vermiş Bigalı vatandaşlara seslenen Turan," Milliyetçi isen adres belli, muhafazakar demokratsan adres belli. Solcuysan da adres belli. Ama iki arada bir derede kalmanın hiçbir anlamı yok. Ben sandığa giderken iyi düşünmelerini tavsiye ediyorum. Göreceksiniz toplama halde devam eden İYİ Parti'nin yarından sonra dökülmeye başladığını, orada bir ittifak olamayacağını. Orada bir milli ruh olmadığını Ülkücüler de görecek. Seçimden sonra çıkan tabloya göre de zaten dağılma süreci başlayacak. O yüzden safınızı belli edin. Şu anki CHP, Atatürk'ün kurduğu CHP ile zerre alakası olan bir CHP değil." ifadelerini kullandı.