AK Partili Canbey: "Ayvalık susuz kalırsa, bunun sorumlusu biz olmayacağız"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ayvalık'ın içme suyu problemi olduğunu ve Karakoç Barajı'nın yapılması gerektiğini belirtti.

Partisinin Ayvalık ilçe teşkilatını ziyaret eden Canbey, burada yaptığı konuşmada, Ayvalık'ın turizm merkezi olması dolayısıyla alt yapı sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Canbey, Ayvalık nüfusunun yaz aylarında 500 bini bulduğunu ve kentte ciddi anlamda içme suyu sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, "Devlet Su İşleri tarafından Karakoç Barajı'nın yapılması ve Ayvalık'ın içme suyu sorununun yaklaşık 50 ila 100 yıl arasında tamamen çözümlenmesi ile ilgili bir plan yürütülüyor." diye konuştu.

Baraj ihalesinin tamamlanmasıyla ilgili itirazlarla karşılaşıldığını aktaran Canbey, şöyle konuştu:

"Burada asıl üzücü olan şudur ki, Ayvalık'a belediye başkanı olmuş bir ismin, içme suyu için yapılacak olan baraja karşı çıkmasıdır. Ayvalık'a 6 milyon metreküp Madra Barajı'ndan su alıyoruz. Yanı sıra BASKİ tarafından açılan kuyulardan da su ihtiyacı karşılanıyor. Madra Barajı şu anda en üst limitle Ayvalık'a su veriyor. Yer altı sularının fazla çekilmesi nedeniyle deniz suyunun yer altı su kaynaklarını yavaş yavaş doldurmaya başladığını görüyoruz. Bunun sonucunda da içme suyu tuzlanıyor. Dünya'nın en önemli turizm merkezlerinden Ayvalık'taki içme suyu problemini nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz sayın başkan? Eğer bu barajın yapılması yönünde çabalar devam ederse bunun sorumlusu biz olmayacağız."





Kaynak: AA