AK Parti’li Canikli: "Hiçbir firmamızın kapanmasına izin vermeyeceğiz”

HATAY (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İskenderun'da iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu zor dönemde hiçbir firmamızın kapanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, sektör sorunları ile ilgili istişare toplantısına katılmak üzere İskenderun'a geldi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamlarıyla bir araya gelen Canikli, Türkiye'nin ithalat fazlası, iş dünyasının yaşadığı dalgalanma ve güneş enerjisi yatırımları ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Canikli, "Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu zor dönemde hiçbir firmamızın kapanmasına izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı böyle bu birincisi. İkincisi ise ekonomideki bütün dalgalanmaların nedeni olan ithalat döngüsünü de gerçekleştirmemizdir. ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet atarak Türkiye'nin ekonomisini bozma cesaretinin altında Türkiye'nin cari açığı gerçeği yatmaktadır. Türkiye'nin en büyük problemi ithalat fazlalığıdır. Ekonomideki bütün dalgalanmaların nedeni budur. İthal edilen birçok ürünün Türkiye'de de üretilebiliyor. Aslında Türkiye'nin ithal ettiği birçok içerisinde katma değer vergisi olan teknolojik içeren ürünler dahil olmak üzere bu ürünlerin önemli bir bölümünü Türkiye ekonomisi, sanayisi üretebiliyor. Fiilen üretiyor, ya da üretebilir alt yapıda. Ona rağmen bu ürünleri biz ithal ediyoruz. Hatta bazen daha yüksek fiyatla ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ya da Türkiye'de üretilmesi mümkün olan tüm ürünlerin üretimini piyasa koşulları çerçevesinde oradan taviz vermeden Türkiye'de gerçekleştireceğiz, başka çıkışımız yok. Fazla ithalatı yerli olarak yapalım bu yüzde 5,5 büyüme oranını garanti ediyor" dedi.

"Geleceğin enerji kaynağı güneş enerjisidir"

Canikli, organize sanayi bölgelerinin enerji maliyetlerini düşürmek için bir çalışma başlattıklarını belirterek, işletmelerin güneş enerjisinden faydalanmaları halinde %30-40 arasında enerji ihtiyaçlarının güneş enerjisi ile karşılanabileceğini söyledi. Canikli, "Gelecek güneş enerjisindedir. 2-3 yıl önce güneş enerjisi sistemlerini kurmak çok yüksek maliyetlerdeydi megabayt başına 2-2,5 milyon dolarlarda olan güneş enerjisi sistemleri şu an 600-650 bin dolara düşmüş durumda ve teknolojisi hızla gelişiyor. Firmaların yapacağı yatırım ortalama 5 yılda kendisini amorti ediyor ve biz bu yatırımlar için finans desteği vererek firmaların enerji giderlerini ciddi anlamda düşürmüş olmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA