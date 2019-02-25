Ak Parti'li Canikli: Rabia Naz soruşturmasına müdahale edip etmediğim soruşturulsun

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, geçen yıl 13 Nisan günü evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmaya müdahale ettiği yönünde suçlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kendisinin dosyaya müdahale edip etmediğinin soruşturulmasını isteyen Canikli, sosyal medya paylaşımında "Soruşturmanın yapılabilmesi için dokunulmazlığımın kaldırılması gerekiyorsa ona da hazırım" dedi.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde geçen yıl 13 Nisan'da Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamadı. Rabia Naz'ın ölüm nedeni hala belirlenemedi. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporunda ölümün yüksekten düşme değil, "bedensel travma" sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Yaşanan olayda aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü.

Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmaya müdahale ettiği yönünde hakkında suçlamalar yöneltildiğini belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Olayın tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarılmasını isteyen Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"Rabia Naz Vatan'ın vefatıyla ilgili olarak çok ağır suçlamalarla karşı karşıyayım. Soruşturma ile ilgili olarak dosyanın ve soruşturmanın kapatılması ile ilgili müdahalede bulunduğum iddia ediliyor. Bir kez daha çok net olarak söylüyorum. Bu olayla ilgili olarak en ufak bir müdahalem söz konusu değildir. Buradan soruşturma ile ilgili tüm kurumlara sesleniyorum. İlgili bakanlıklar ve yargıya sesleniyorum. Tüm bu iddiaları araştırın, soruşturun ve gerçek ne ise kamuoyu ile paylaşın. Şahsımın bu dosyaya müdahale edip etmediği konusunu da soruşturun. Bizde zaten yargıya başvurduk. Soruşturmanın yapılabilmesi için dokunulmazlığımın kaldırılması gerekiyorsa ona da hazırım. Hakkımdaki yalan ve iftiralar deşifre olsun. Bahsedilen olay yargıya intikal etmiş yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından da idari soruşturma yapılmıştır. İlave olarak soruşturmaya müdahale ettiğimize ilişkin yalan ve iftiraların da soruşturulması için başvuruda bulunuyoruz"

FOTOĞRAFLI

DHA