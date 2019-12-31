AK Parti'li Çelik: Terör yenilmezse insanlık kaybeder

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör yenilmezse insanlık kaybeder. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen, ilkeli mücadelesi aynı kararlılıkla sürecek. Dostlarımızı ve müttefiklerimizi Türkiye'nin insanlık adına teröre karşı verdiği bu mücadelede iş birliğine ve dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'da, yol yapım çalışması sırasında Türk mühendis grubunu hedef alan bombalı araç saldırısını terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın üstlendiğini kaydetti. Terör örgütlerine karşı Türkiye'nin verdiği haklı ve etkili mücadelenin ilkelere dayandığını belirten Çelik, "Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar, teröre en büyük gıdayı sağlamaktadır. Türkiye bir yandan bölgesinde ve dünyada insani sorumluluk alan ve mazlum halklara yardım eli uzatan bir ülke iken diğer yandan birden fazla terör örgütüne karşı ilkeli mücadele yürüten bir ülkedir. Bu mücadele insani değerler için verilen ilkeli bir mücadeledir" dedi.

'DOSTLARIMIZI İŞ BİRLİĞİNE VE DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

AK Parti'li Çelik, gerek El Kaide gerekse Eş Şebab'ın, Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen terör örgütleri olduğunu vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu örgütlerin gerek varlıkları gerekse de eylemleri ile insanlığı tehdit ettikleri ve Somali halkının geleceğine kast ettikleri açıktır. El Şebab gibi taşeron örgütleri kullanan ülkeler de girdikleri kirli ilişkilerin asıl zararı kendilerine verdiğini göreceklerdir. Teröre karşı ilkeli mücadele olmadan terör yenilemez. Türkiye'nin verdiği haklı ve ilkeli mücadele insanlık adına bir mücadeledir. Hiçbir terör örgütü ve onlara destek verenler Türkiye'yi bu haklı mücadeleden vazgeçiremez. Terör yenilmezse insanlık kaybeder. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen ilkeli mücadelesi aynı kararlılıkla sürecek. Dostlarımıza ve müttefiklerimize, DAEŞ, PKK, PYD, YPG, FETÖ, El Kaide, El Şebab etiketlerinin tek bir terör örgütü olarak ele alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. Dostlarımızı ve müttefiklerimizi Türkiye'nin insanlık adına teröre karşı verdiği bu mücadelede işbirliğine ve dayanışmaya çağırıyoruz."

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Kaynak: DHA