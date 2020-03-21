AK Parti'li Çelik: Herkesin hayatı tek tek değerli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. "Bir kişi, çok kişi" demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çelik, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. "Bir kişi, çok kişi" demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli ve herkesin hayatı diğerine bağlı. Bu salgının üstesinden beraber geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA