AK Partili Cemal Taşar Kızılay iddiaları hakkında konuştu

Bitlis AK Parti Milletvekili Cemal Taşar, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Kızılay tarafından dağıtılan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine vermek yerine kardeşinin sahibi olduğu otele gönderdiği iddia edilen Taşar, yaptığı açıklamada bu söylemleri yalanladı.

"RAKİPLERİMİN ATTIĞI BİR İFTİRA"

Bazı basın organları tarafından yayılan kurban etlerinin kardeşinin sahibi olduğu otelde tüketildiği iddialarının kesinlikle yalan olduğunu vurgulayan Taşar, bunun bir iftira olduğunu ve bu iftiranın seçimlerde hezimete uğrayan rakipleri tarafından atıldığını vurgulayarak Kızılay'ın özellikle pandemi sürecinde yaptığı yardımlara değindi. Tatvan Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar'ın bu süreçte gösterdiği özveriden bahseden Cemal Taşar, kardeşi Battal Taşar'ın kapı kapı kapı gezerek maske ve dezenfektan dağıttığını söyledi.

"BOĞAZIMDAN HARAM LOKMA GEÇMEDİ"

Bu iftirayı atan kişinin geçmişinin parlak olmadığının altını çizen Milletvekili Taşar, açıklamasında, "Bu iftirayı atanların arkasında, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde ilimizde hezimete uğrayanların olduğu net bir şekilde ortadadır. Yıllardır ailecek memleketimize ve milletimize hizmet ediyoruz. Hayır işlerinde her zaman en ön safta olduk. Geçmişimiz de hayat tarzımız da herkes tarafından biliniyor. Her zaman açık ve şeffaf olduk. Tatvan Kızılay Şube Başkanı kardeşim Battal Taşar pandemiye rağmen binlerce aileye yardımda bulunmuştur. Geçmişte Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarının yanı sıra; ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisi yapılmış. Kızılay alışveriş kartı, giyim ve gıda kolileri de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırılmıştır. Yine vurgulamakta fayda var, pandemi süresince sokak sokak kapı kapı gezilerek maske dezenfektan ve kolonya dağıtımı yapılmıştır. Bahse konu iddia kesinlikle iftiradır, yalandır, kurgudur. Bu tür yalanları da kimlerin yaydığı ortadadır. Boğazımızdan bugüne kadar haram lokma geçmedi. Allah haram lokma nasip de etmesin. Konuyla ilgili mahkeme sürecini de başlattım. Hukuk gereğini yapacaktır. Ayrıca yalan ve iftirayı yayan kişi araştırıldığında kişilik yapısı ve geçmişi çok açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yalan ve iftiradan dolayı aldığı hapis cezası da net şekilde görülecektir." ifadelerini kullandı.