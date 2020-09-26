AK Partili Cevdet Yılmaz, koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan çok sayıda siyasi isim Cevdet Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 25, 2020

CEVDET YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1967 yılında Kemal - Fatma Yılmaz çiftinin çocuğu olarak Bingöl'de dünyaya geldi.

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

23, 24 ve 26. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolar arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK PARTİ MKYK Üyesi ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.