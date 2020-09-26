AK Partili Cevdet Yılmaz, koronavirüse yakalandıMeteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar şemsiyenizi yanınıza alınAkhisarspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?New York'ta kaldırım ve yol kenarlarında yemek servisi izni yıl boyunca uzatıldıTrump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayı olacağı iddia edilen Amy Coney Barrett kimdir?MeToo hareketi'ne Danimarka'da 322 kadın siyasetçi imzaladıkları bildiri ile destek verdiFitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ettiBurak Yılmaz, Lille'in sahasında Nantes'ı 2-0 mağlup ettiği maçta ilk golünü attıSon Şampiyon kazanamıyor| Fatih Karagümrük, Başakşehir maç özeti2020-2021 Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. AK Partili Cevdet Yılmaz, koronavirüse yakalandı

AK Partili Cevdet Yılmaz, koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni tip koronavirüs salgınına yakalandığını açıkladı. Yılmaz, kendisi ve diğer tüm hastalar için dua beklediğini kaydetti.

AK Partili Cevdet Yılmaz, koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan çok sayıda siyasi isim Cevdet Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

AK Partili Cevdet Yılmaz, koronavirüse yakalandı

CEVDET YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1967 yılında Kemal - Fatma Yılmaz çiftinin çocuğu olarak Bingöl'de dünyaya geldi. 

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

23, 24 ve 26. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolar arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK PARTİ MKYK Üyesi ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT