AK Partili Dağ: “Terörle mücadelede en başarılı dönem yaşanıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, terörle mücadelede en başarılı dönemin yaşandığını belirterek, "Böyle bir mücadele verirken teröre açıktan destek verip, terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar, 3-5 belediyeyi bir partinin desteğiyle kazanıp, o partiye şu anda bir kelam etmeyip, hatta terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlar mahcup olacaklar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Tire ilçesinde İlçe Danışma Kuruluna katıldı. Yerel seçimlerin değerlendirmesinin de yapıldığı toplantıda konuşan Dağ, "AK Parti olarak vatandaşların tamamının refah seviyesini artırmayı hedeflediğimizi hep söyledik. Bunu da sadece belli bir kaymak takımının refah seviyesinin artması olarak hiçbir zaman düşünmedik. Bugün birkaç belediye kazanıp, yalılarda toplantı yapıp, gelecekle ilgili plan kuranlar, cumhurbaşkanlığı hayali kuranlar, cumhurbaşkanlığı hayali üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine dair planlar kuranlar, biliniz ki Tire'deki köylünün, çiftçinin, memurun hayat seviyesini daha da yükselteyim hayali ile bunları yapmıyorlar. Yine bu hayalleri kuranlar, bugün koltuk sallanıyor şeklinde sözüm ona espri yaparak bir takım mesajlar vermeye çalışanlar, buradaki insanların refah seviyesi artsın hayaliyle bunları yapmıyorlar. Onlar o yalıda o toplantıyı tertip edenlerin geleceğinin planlarını kuruyorlar. Onların gelecek planları içinde bu millet olmadı, bundan sonra da olma ihtimali yok" diye konuştu.

"Esas sınav şimdi"

AK Parti'nin kurulduğu dönemin zor bir dönem olduğunu belirten Dağ, "28 Şubat'ın baskıcı dönemini yaşıyorduk. Ona rağmen birçok insanın bu partiye üyelik, yöneticilik yapıp bu partinin taban bulmasında çok önemli katkıları oldu. Hem içimizden hem de dışımızdan birileri zaten yıllardır bizim tökezlememizi bekleyenler, gözlerini dikmişler acaba AK Parti biter mi, bitti mi, Recep Tayyip Erdoğan'ı o cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırabilir miyiz diye düşünüyorlar. İşte esas sınav şimdi. Benim bu ülkeye dair, bu coğrafyaya dair, bu dünyaya dair söyleyecek sözlerim var diyenlerin AK Parti çatısı altında daha aktif mücadele edeceği günleri yaşıyoruz şu anda. Onun için birileri istese de bunu ben bilimsel bilgilere dayanaraktan söylüyorum. Nasıl bugüne kadar yapılan 13 seçimde AK Parti başarılı olmuşsa, önümüzde yapılacak 2023 seçimlerinde de, 2024 seçimlerinde de AK Parti yine bu ülkede başarılı olacaktır. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Daha fazla çaba vermek, daha fazla uğraş vermek, daha güzel işler yapmak bizim bugün de hanemize artı olarak yazıldığı gibi yarınlarda da artı olarak, olumlu olarak yazılmaya devam edecektir" dedi.

"Terörle mücadeledeki en başarılı dönem"

Terörle mücadeledeki en başarılı dönemin yaşandığını belirten Dağ, "Böyle bir mücadele verirken teröre açıktan destek verip, terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar, 3-5 belediyeyi bir partinin desteğiyle kazanıp, o partiye şu anda bir kelam etmeyip, hatta terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlar mahcup olacaklar. Bunu ifade ettiğimizde "E kardeşim siz de çözüm sürecinde beraber değil miydiniz bunlarla" diyorlar. Elma ile armudu karıştırmanın anlamı yok. Biz 3-5 belediye kazanmak için, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı olmak için bunları incitmemem lazım düşüncesiyle böyle bir sürece girmedik. Arada fark var. Baldıran zehri içtim diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın tek düşüncesi, silahların bu ülkede tarihe karışması, silahın yok olması ve ülkede sadece ve sadece siyasetin konuşulmasıydı. Daha da ötesi, çözüm süreci döneminde Doğu ve Güneydoğu illerinde o parti ile mücadele eden AK Parti idi. Bugün de siyaseten o bölgede mücadele eden tek parti AK Parti'dir. Siz, o parti sayesinde 3-5 belediye kazandınız yalan mı? Bugün CHP'li belediye başkanları o koltuklarda oturuyorlarsa, bu HDP'den aldığı oylar sayesindedir. Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi var, orada da yine bu ittifakı bir şekil devam ettirelim anlayışı ile yaptığınız harekete meşruluk kazandırmanız mümkün değil. Artık bu açık seçik bütün herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Onun için hiç gayri dürüst olmaya, yalan söylemeye gerek yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA