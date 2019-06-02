AK Parti’li Demirkaya’dan ekolojik atık entegre tesisine ziyaret

MARDİN (İHA) – AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve beraberindekiler, Haşimoğlu Çevre Entegre Atık Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yapılan doğa dostu geri dönüşüm tesisini ziyaret etti.

Türkiye'de örnek projeler arasında yer alan ve Avrupa'nın en büyük ekolojik atık geri dönüşüm tesisi ziyaretçi akına uğruyor. 60 dönüm arazi üzerinde ilk etapta 150 kişiye istihdam sağlayan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tüm atıklarını geri dönüştürüleceği yaklaşık 55 milyonluk dev yatırım TBMM Çevre Komisyonu Üyesi AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve beraberindeki heyet tarafından incelendi.

Heyeti tesiste karşılayan Haşimoğlu Çevre Entegre Atık Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çiçek ve üyeleri, heyete yatırım ve proje hakkında bilgi verdi. Demirkaya, birçok ülkeye örnek olacak bir çalışmanın Mardin'de yer almasından gurur duyduğunu söyledi. Demirkaya, tesisin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve geri dönüşüme öncülük eden eşi Emine Erdoğan'ı ağırlamaktan onur duyacaklarını ifade etti.

Haşimoğlu Çevre Entegre Atık Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri Mesut Çiçek ve Engin Çiçek sona gelinen projenin çevre düzenlemesi tamamlanmak üzere iken dizi setlerine ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu belirterek, bu yıl turistlerden çok fazla ilgi gördüklerini söyledi.

Bölgeye kendi öz sermayeleri ile yatırımı gerçekleştiren ve yatırımı kazandırdıkları için mutlu olduklarını aktaran Mesut Çiçek, "Biz bu çalışmayı ülkemize atık ve çevre konusunda büyük bir destek sağlayacağını umut ederek çok büyük zorluklarla bu aşamaya geldik. Bölgemizde huzur ve güven ortamı ile yatırımlarımı büyütmek ve Güneydoğunun incisi olan Mardin'i bir çok alanda örnek olması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA