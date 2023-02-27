AK Partili Elitaş'tan çok sert seçim çıkışı: "Kötü niyetliler, hayretler içinde izliyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grubu’nda gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine ilişkin konuşan Mustafa Elitaş son durum hakkında bilgi vererek, “Bölgede yaşayan insanlarımıza metanet diliyorum, bölge dışından gelip Ankara’da, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde misafir edilen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. 45 bine yakın canımız hayatını kaybetti, onlara da rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum 110 bin civarında da yaralı vatandaşımız, onlara da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Bölgede eski ve yeni yüzden fazla milletvekilleri olduğunu hatırlatan Elitaş, onları yakınları ve kaybettikleri olduğunu söyledi.

"EYT ÇARŞAMBA GÜNÜ NİHAYETE ERER"

Elitaş, TBMM'deki çalışmalar hakkında bilgi vererek birinci gündemlerinin Emeklikte Yaşa Takılanlarla ilgili olduğunu ifade etti. Elitaş, EYT'nin çıkacağı tarih hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

“Dört maddelik kanun teklifi siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa umuyorum, diliyorum ki kanun teklifin bitirebiliriz. Hemen geneli üzerinde yaptığımız görüşmelerde bunu değerlendirebiliriz. Kanun temel kanun olmadığından dört maddelik bir teklif olduğundan Genel Kurul’da görüşme süresi on saat. Eğer parti grupları dört veya beş parti grup önerisi verirse, iki saat zaman alır. Çarşamba günü nihayete erer. İkinci olarak Arkeoloji Enstitüsü Vakfı ile ilgili. Geneli üzerinde görüşmeye başlamıştık. Önceliğimiz EYT olduğundan o kanun teklifini ikinci sıraya alacağımız EYT’yi görüşeceğiz. Yapılandırma diye ifade edilen bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifimiz var. O kanun teklifimizi görüşeceğiz."

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"VERASET İLE İLGİLİ SÜREYİ UZATIYORUZ”

Elitaş, yapılandırma ile ilgili teklife depremzedeler ilişkin hükümlerin ekleneceğine ilişkin soruya, “Veraset intikal vergisiyle ilgili düzenleme var. Bir işveren deprem bölgesinde çalıştırdığı işçisine 50 bin liraya kadar nakdi yardım yaptığında bunlar ücret sayılmayacak. Veraset ile ilgili süreyi uzatıyoruz” diye konuştu.

FAY KANUNU

Fay Kanunu ve cezaların arttırılmasına ilişkin soruya yanıt veren Elitaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Fay Kanunu için çalıştığını belirterek, "Bunun çalışmalarını yapmışlar. 1 Mart tarihinden itibaren yer teslimlerinin yapılacağı ve kazmanın vurulacağı, yıl sonuna kadar 200 bin civarında konutun hayata geçmesiyle çok gayret gösteriliyor" şeklinde konuştu.

SEÇİMLERİN ERTELENECEĞİ TARTIŞMALARI

Seçimlerin erteleneceğin yönelik eleştirilere değinen Elitaş, Yüksek Seçim Kurulu’nun heyet göndermesine ilişkin olarak, “Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla ertelemeye çalışıyor diyen insanlar ya akıl tutulması ile karşı karşıyalar, ya da kötü niyetliler. Olağanüstü bir senaryo üretiyorlar ki, hayretler içinde izliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

KIZILAY'IN ÇADIR SATMASI

Kızılay’ın AHBAP Derneği'ne çadır satması değerlendiren Elitaş, şöyle konuştu:

“Kızılay topladığı yardımları, bağışladığı afet zamanında insanlara yardım etmek sivil toplum örgütleri topladıkları parayı ya Kızılaya devredecekler ya da AFAD’a devredecekler. Bu kişiler Kızılayı herhangi bir çadır üretimi varsa, bunu para karşılığı aldı diye ifade etmek yerine, Kızılayın dağıtım organizasyonu sivil toplum örgütüne devretti diye düşünmek daha doğru mantıklı olur diye düşünüyorum.”

BAHÇELİ'NİN BJK ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesine ilişkin Elitaş, “Milletin hissiyatına en uygun olumlu, onların hissiyatına uygun davranış gösteren devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.