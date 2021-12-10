AK Partili Fahri Şahin isim isim açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun 26 danışmanı varmış!

İstanbul'da hizmet üretmekten çok algılarla belediyecilik yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosuna sahip olduğu ortaya çıktı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının isimlerinin yazılı olduğu bir görsel paylaşarak," İBB'nin "Misafir" Belediye Başkanı'nın 26 kişilik danışman kadrosu var. (Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketleri hariç) İstanbul'un hizmete hasret kaldığı görülünce insanlar doğal olarak soruluyor; bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı?" ifadelerini kullandı.

MİSAFİR BELEDİYE BAŞKANI DANIŞMANLARINI TANIYOR MU?

"İstanbul bunu hak etmiyor" ifadesini kullanan Şahin," Merak edilen bir diğer soru ise; Acaba İBB'nin Misafir Belediye Başkanı danışmanlarını tanıyor mu?" sorusunu yöneltti.

İBB'nin "Misafir" Belediye Başkanı'nın 26 kişilik danışman kadrosu var. (Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketleri hariç)



İstanbul'un hizmete hasret kaldığı görülünce insanlar doğal olarak soruluyor; bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı? pic.twitter.com/LKSdED1hXB — Fahri ŞAHİN (@SahinFahri) December 9, 2021

İşte Ekrem İmamoğlu'nun danışman kadrosu:

-Ertan Yıldız

-Yiğit Oğuz Duman

-Tonguç Çoban

-Baki Aydöner

-Gökhan Günaydın

-Filiz Doğan

-Yakup Öner

-Ergün Şahin

-Melih Geçek

-Cengiz Özkarabekir

-İrfan Baran

-İbrahim Bülbüllü

-Hakkı Sağlam

-İbrahim Kalpaklıkaya

-Resul Emrah Şahan

-Bülent Akköse

-Hakan Akkuş

-Fatih Oğuz

-Ceren Akdağ

-Mehmet Çakılcıoğlu

-Murat Ongun

-Murat Kantekin

-Cemalettin Özdemir

-Zeynep Neyza Akçabay

-Hasan Uzunyayla

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