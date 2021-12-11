AK Partili Fatih Şahin, Mansur Yavaş'ı eleştirdi: Verdiği sözleri tutmadı, Ankara'ya tek çivi çakmadı

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Twitter hesabından bir video mesaj yayımladı. Şahin mesajında "2021 yılı Ankara’da büyükşehir belediyeciliği açısından kayıp bir yıl oldu maalesef. Tıpkı 2019 ve 2020 yılları gibi" ifadesini kullanarak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Şahin, Yavaş'ın verdiği sözleri tutmadığını ifade ederek," Bütün kaynakları çarçur etti" dedi.

2021 yılı Ankara’da büyükşehir belediyeciliği açısından kayıp bir yıl oldu maalesef. ?⤵️ pic.twitter.com/YYYH6sV2ms — Fatih Şahin (@_fatihsahin) December 11, 2021

"SEÇİM DÖNEMİNDE VERDİĞİ SÖZLERİN HİÇBİRİSİNİ TUTMADI"

Şahin yayımladığı videoda, "CHP'li Mansur Yavaş belediye başkanlığında üçüncü yılını doldurmak üzere. Üç yılda Ankara'mıza kazandırdığı tek bir eser yok. Seçim döneminde verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ankara'ya tek bir çivi dahi çakmadı. Ankara'nın gençleri için, kadınları için, esnafı, çiftçisi, memuru için tek bir adım atmadı." dedi.

"BÜTÜN BU KAYNAKLARI ÇARÇUR ETTİ"

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında merkezi hükümet Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün paralarını bittamam ödedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP'li Mansur Yavaş'ın büyük kaynak taleplerine "evet" dedi. Yani CHP'li Mansur Yavaş'ın önünde hizmet için hiçbir engel yok, ama o bütün bu kaynakları çarçur etti. Yol, su, park, kütüphane, spor merkezi, yüzme havuzu, kreş yok. Bir karış metro, tek bir salıncak yok. Kısacası eser, hizmet, huzur yok. Peki ne var? Trafik, vurgun, soygun var. Şeffaflık vaat ederek geldi, ama ihalelerin yüzde 67'sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı."

"YOLCUDUR MANSUR, AHVALİ KISACA BUDUR"

Şahin şunları kaydetti:

"CHP'li Yavaş'ın Ankara'nın parasını etkili kullandığı tek bir alan var, o da kendi reklamı. İkbal düşkünü CHP'li Mansur Yavaş Ankara'nın parasını Ankara için değil, kendi reklamı için harcıyor. Çünkü aklı Ankara'da değil, başka yerlerde. Seçim döneminde katılımcılıktan, hoşgörüden bahsediyordu. Koltuğa oturunca kaba, nobran, tahammülsüz, çirkin yüzü ortaya çıktı. Bir önceki seçimin üzerinden 32 ay geçti, kaldı 28 ay. CHP'li Mansur Yavaş için geri sayım başladı. Çoğu gitti, azı kaldı. Yolcudur Mansur, ahvali kısaca budur. "