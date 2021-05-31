AK Partili Göksu'dan CHP'li İBB yönetimine tepki: Her toplantıda gündeme getirilmesi komik hale geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu öncesi İstanbul Kongre Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Dünyanın en sayılı kurumlarından olabilecek İBB ve ona bağlı İSKİ'nin genel kurulundaki gündem maddelerinden biri tanesi şu, İSKİ'nin bütün gelirlerini bankaya ipotek edin diyorlar. Yani İstanbul'un geleceğini bankalara temlik olarak verin diyorlar. Bizler İstanbul'un iradesini bankalara temlik ettiremeyiz. Onun için bu maddeyi İstanbullular adına bugün mecliste reddedeceğiz" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu, her toplantıda su zammının gündeme getirilmesinin komik olmaya başladığını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 gündem maddesi bulunduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her toplantıda su zammının gündemde olması komik hale geldi. Bugün bize yüzde 50 civarında suya zam teklifi geldi. Yüzde 25 direkt su zammı teklifi var. Yüzde 25 ise metin aralarına saklanmış gizli bir su zammı teklifi var.

Bizim teklifimizle kararlaştırılan bedava insani su kullanım hakkı diye bir tanımlama yapıldı. Her ev 0.5 metreküp suyu bedava kullanmalı diye bir karar almıştık. Bu insani su kullanım hakkıdır. Bugün gelen teklifte İSKİ bunun iptal edilmesini söylüyor.

AK Parti grubu olarak çok kapsamlı bir değerlendirme yaparak, 2 temel konuda bir karara vardık. Bedava su kullanım hakkını iptal edin talebini AK Parti olarak reddediyoruz. İstanbullular bedava su kullanım hakkından yararlanmaya devam edecektir. Kendisini halkçı diye tanımlayan partinin halkının suyunu kesme talebini reddediyoruz."

KASIM'DA GÖRÜŞÜLECEK

Bu ay zam olmayacağını belirten Göksu, “İSKİ'nin bugün talep etmiş olduğu su zammını her 3 ayda bir su zammı konuşulmayacağı düşüncesiyle ve İSKİ’nin kaynaklarını, kaynak probleminin de olmadığını dikkate alarak bu maddeyi şimdi değil kasım ayı genel kurulunda görüşülmesine karar verdik. Yani bu ay su zammı konuşulmayacak. Kasım ayında İSKİ’li yetkililer bize ihtiyaç analizlerini sunduktan sonra o gün tartışılarak bir karar vereceğiz. Bu ay İstanbulluları yapılacak zamdan kurtarıyoruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞMIŞTI

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu dün, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. İBB yönetiminin 31Mayıs Pazartesi günü İBB Meclisi'ne yüzde 50'ye varan su zammı teklifi getireceğini belirten Göksu, takipçilerine konuya ilişkin bir soru da yöneltmişti.

Tevfik Göksu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"CHP’li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi’ne %50’ye varan su zammı teklifi getiriyor.

İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun paylaşımına gelen bazı yorumlar şu şekilde:

- Kabul edin neden müdehale ediyorsunuz seçmen razı ki getirdi. Bırakın da görsünler kimi kime tercih ettiklerini...

- Bir tarafım İstanbul bunu hak etti onay verin diyor bir tarafım da kurunun yanında yaşta yanacak engel olun diyor. İki arada bir derede kalmak böyle bir şey işte.

- İzin verin zam yapsın. Yeter artık arkasını toplayıp durmayın...

%50 zam yapsınlar