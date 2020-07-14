AK Parti'li Gözgeç: "15 Temmuz milletimizin kahramanlık destanıdır"

TBMM (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "15 Temmuz milli iradeye, milletimizin, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere karşı tek yürek olan milletimizin kahramanlık destanıdır." dedi.

Gözgeç, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yılı olduğunu anımsattı.

"15 Temmuz milli iradeye, milletimizin, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere karşı tek yürek olan milletimizin kahramanlık destanıdır." diyen Gözgeç, bu günün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, çıplak elleri, yürekleriyle, korkusuzca tankların karşısında duranların hikayesi olduğunu kaydetti.

Gözgeç, 15 Temmuz'un Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Nene Hatun gibi destanlar yazan kahraman kadınların hikayesi olduğunu belirterek, 15 Temmuz'da şehit olanların ve gazilerin isimlerini saydı.

Tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Gözgeç, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ifade etti.

Gözgeç, mücadeleye destek vermek yerine milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da saygısızca saldıranları milletin unutmayacağını belirtti.

"Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlarla mücadelemiz devam edecektir." diyen Gözgeç, kendisinin de Meclis çalışmadığı için Bursa'ya yola çıktığını, teşkilatıyla birlikte meydanlarda olduğunu kaydetti.

Hülya Nergis ise 15 Temmuz'da 100'ü aşkın milletvekiliyle Meclis'te demokrasi nöbeti tuttuklarını ifade ederek, zor ve uzun bir gece geçirdiklerini söyledi.

15 Temmuz'da sokağa çıkan vatandaşların seçilmişlerine sahip çıktığını ve tarih yazdığını belirten Nergis, "O akşam hep birlikte darbeler dönemini bitirdik." diye konuştu.

Nergis, şehitlere rahmet diledi.









Kaynak: AA