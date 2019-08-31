AK Partili Gülaçar, Habertürk TV Konuğu

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK üyesi Osman Nuri Gülaçar, 31 Ağustos Cumartesi 21:00-24:00'de Habertürk TV kanalında "Gerçek Fikri Ne?" programının konuğu oluyor.

Eren Eğilmez, Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Dr. Gülfem Saydan Sanver'la birlikte Türkiye'nin siyasal gündemini analiz ediyor. Bu hafta için Ak Parti Van Milletvekili ve MKYK üyesi Osman Nuri Gülaçar ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, programın konukları.

Programda konuşulması muhtemel başlıklardan bazıları: 3 büyükşehire kayyum atanması, terörle mücadelede son durum, İdlib ve güvenli bölge konusunda sıcak gelişmeler başta olmak üzere iç ve dış siyasetin sıcak gündem başlıkları.

Kaynak: İHA