AK Parti’li Güneş: “Hedefimiz yıllık 5 milyon TL’ye yükselmektir”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş TBMM Genel Kurulu'nda Safran ile ilgili gündem dışı söz alarak, "Safran tarımı yöre ekonomisine yıllık 1 milyon TL civarında katkı sağlamaktadır. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda bu rakamın 5 milyon TL'ye yükseltilmesidir" dedi.

Son yıllarda üretiminin artması ve turizmcilerin de dikkatini çekmesiyle Safranbolu'da alternatif bir turizm cazibesi oluşan Safran TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş tarafından gündeme taşındı. Karabük Milletvekili Niyazi Güneş konuşmasının son bölümünde milletvekillerini önümüzde ki yılın Safran hasadına ve Safranbolu'ya davet ederek TBMM'de Safranbolu'nun tanıtımına katkı sağladı.

Türkiye'nin bitki çeşitliliği açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından birisi olduğunu belirten Niyazi Güneş, Anadolu'daki endemik kültür birliklerinin en önemlilerinden birisinin de safran olduğunu söyledi.

Safran bitkisinin bilinen en eski kültür bitkilerinden olduğunu ifade eden Güneş, safran hakkında genel bilgiler vererek, "Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır bilinen ve kullanılan bu güzide bitki, dünyanın en pahalı baharatıdır. Safran dışında gramla satılan başka bir bitki türü yoktur. Günümüz güncel bedelleriyle 1 gramı 30 TL olan safranın kilogram fiyatı 25-30 bin TL arasındadır. Özellikle gıda, boya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanım alanı bulunan safranın ekonomik değerinin yüksek olması, safran sektörünün gelişimi ve geleceği için oldukça önemlidir. Safran üzerine yapılan araştırmaların da insan sağlığı tedavisinde gelecek vadetmesi bu kıymetli bitkinin önemini daha da artırmaktadır" dedi.

"Hedefimiz 5 milyon TL'ye yükselmektir"

Günümüzde safranın ülkede yoğun olarak sadece Safranbolu ilçesinde üretildiğini kaydeden Güneş, "2000'li yıllara kadar safranın üretilmesi ve tanıtılması konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. 2000'li yılların başında sadece 1 köyümüzde üretimi yapılan safran, İl Tarım Müdürlüğümüzün gayretli çalışmalarıyla ve geliştirilen kalkınma projeleriyle bugün Yazıköy, Çıraklar, Kadıbükü, Gündoğan, Davutobası, Güney, Aşağıdana, Çiftlik ve Ovacuma olmak üzere 9 köyümüzde üretilir hâle gelmiştir. Bu gayretler sonucunda safran tarımı yöre ekonomisine yıllık 1 milyon TL civarında katkı sağlamaktadır. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda bu rakamın 5 milyon TL'ye yükseltilmesidir. Safran tarımının yöremizde daha da yaygınlaşması, üretiminin artması en büyük hedefimiz ve arzumuzdur. Artan üretim ve dünyayla rekabet sadece yöre ekonomisine değil, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

"Safran tarımı yöremiz için alternatif bir turizm destinasyonu oluşturmaktadır"

"Safran, tarımsal üretiminin yanı sıra turizm cazibesiyle de önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir" diyen Güneş, şunları söyledi:

"Bu yılki safran ekiminin başlamasından hasadına kadar geçen kırk günlük sürede, aralarında Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere yerli ve yabancı 80 bin turist, bu pahalı bitkinin nasıl yetiştirildiğini yerinde görebilmek için safran tarlalarını ziyaret etmişlerdir. Bu yönüyle de safran tarımı yöremiz için alternatif bir turizm destinasyonu oluşturmaktadır. Tur şirketlerinin nadide bitkinin üretimi ve hasadını tur programlarına almalarını buradan öneriyorum. Tabiatın yüzünün kışa döndüğü, doğada yaşayan tüm canlıların dinlenme dönemine girdiği günlerde çiçeklerini açan ve hasadı yapılan safranı tanımak ve üretimini desteklemek son derece önemli bir görevdir. Safran tarımının gelişmesi ve tanınması için öncelikle sağlıklı bir pazar yapısına kavuşmalı, coğrafi işaret hükümlerine titizlikle riayet edilmeli, üretimde devamlılığı sağlanmalı ve Bakanlıkça desteklenmesine devam edilerek safran hak ettiği konuma ulaştırılmalıdır."

Kaynak: İHA