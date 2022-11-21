AK Parti'li Güneş'ten sert sözler: "Terör yuvalarını vurdukça ses HDP'den geliyor"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Biz terör yuvalarını vurdukça ses HDP'den, Avrupa'dan, Amerika'dan ve Türkiye'nin düşmanlarından geliyor." diye konuştu.

Melahat Ersoy
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AK Parti'li Güneş'ten sert sözler: "Terör yuvalarını vurdukça ses HDP'den geliyor"

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki terör saldırısında biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralananlara da acil şifa diledi.

AK Parti'li Güneş'ten sert sözler: Terör yuvalarını vurdukça ses HDP'den geliyor

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLEDİ

Türkiye'nin düzenlediği operasyonda aciz kalan terör örgütünün, bir taraftan yandaş aradığını, diğer taraftan sivil vatandaşlara yönelik saldırı düzenlediğini belirten Güneş, başta PKK/YPG olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.

AK Parti'li Güneş'ten sert sözler: Terör yuvalarını vurdukça ses HDP'den geliyor

"TÜRKİYE SİVİLLERE ZARAR VERMEDİ"

Güneş, Türkiye'nin, terörün sonunu getireceğini dile getirerek, "Biz terör yuvalarını vurdukça ses HDP'den, Avrupa'dan, Amerika'dan ve Türkiye'nin düşmanlarından geliyor." diye konuştu. HDP'nin, terör örgütüne yönelik başarılı operasyonu, sivillere yapılıyormuş gibi göstermeye çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini vurgulayan Güneş, Türkiye'nin sivillere zarar vermediğini kaydetti.

Yalanlarla bir yere varılamayacağına işaret eden Güneş, devletin ve milletin bekasının önemli olduğunu dile getirdi.

KAYNAK: AA

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