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AK Partili Hamza Dağ koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

AK Partili Hamza Dağ koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve  İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Twittter üzerinden paylaştığı notta, TBMM Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Karantina sürecini evde geçirdiğini ifade eden Dağ, dua isteyerek "Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Korona mı oldu?Hamza Dağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Korona mı oldu?

 

Berna Akkaya
Editör


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