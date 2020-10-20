AK Partili Hamza Dağ koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Twittter üzerinden paylaştığı notta, TBMM Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Karantina sürecini evde geçirdiğini ifade eden Dağ, dua isteyerek "Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.

Dualarınızı bekliyor,

Hayırlı geceler diliyorum. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 19, 2020

Hamza Dağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Korona mı oldu?