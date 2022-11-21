Ak Partili Hamza Dağ'dan CHP'nin sessizliğine tepki! "HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li isimlerin Pençe Kılıç Operasyonu'na karşı olan sessizliğini eleştirdi.

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TSK tarafından dün gece başlatılan Pençe Kılıç Operasyonu'nde terör örgütünün yuvası olduğu belirlenen 89 mekan imha edildi. Yaşanan bu gurur verici an tüm siyasiler tarafından paylaşılırken CHP'li isimlerin bu duruma karşı olan sessizliğini eleştiren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "CHP, milletin tarafında mı yoksa terör örgütünün tarafında mı olduğuna karar vermelidir" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELENİN BİRLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLMESİ GERKETİĞİNE İNANIYORUZ"

Sosyal medya hesabından video paylaşımı yapan Hamza Dağ "Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta terör örgütü PYD tarafından Taksim’de bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kılıç harekatıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon terör örgütü yandaşları dışında toplumun tüm kesimlerinden büyük bir destek görmüştür. Operasyonun başlamasının ardından 36 saat geçmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li yöneticilerden herhangi bir açıklama gelmedi. Terörle mücadelenin birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat CHP’den bu yönde bir yaklaşım göremiyoruz. CHP’nin sistematik hale gelen bu politikası, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür."

Ak Partili Hamza Dağ'dan CHP'nin sessizliğine tepki! "HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz"

"SAYIN KILIÇDAROĞLU NEDEN BU KONUDA SESSİZ KALMAKTADIR?"

"CHP tarafından PYD’nin terör örgütü olarak görülmediğini biliyoruz. Ancak PYD’nin PKK’nın Suriye kolu olduğu aşikardır. Her fırsatta devleti ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için video çeken, son örnekte olduğu gibi borsanın yükselişi ve doların sabit kalması konusunda bile uzun uzun açıklamalar yapan Sayın Kılıçdaroğlu, neden bu konuda sessiz kalmaktadır? Daha önce sınır ötesi operasyona destek verdiği için HDP’den tepki gören CHP Genel Başkanı, bunun tekrar etmesinden mi çekinmiştir?"

Ak Partili Hamza Dağ'dan CHP'nin sessizliğine tepki! "HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz"

"CHP'NİN AKLININ BULANIK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

"Görünen o ki, tezkereye ’Hayır’ dediği için PKK ve PYD’den teşekkür alan Kemal Kılıçdaroğlu bu durumdan hoşnut olmuştur. Belli ki CHP Genel Başkanı için terör örgütünün takdirini almak, milletin teveccühünü kazanmaktan daha değerlidir. Bakalım bugünkü MYK toplantısı sonrası parti sözcüleri bu meselede sessiz kalmaya devam mı edecek, yoksa bir tepki verecek cesareti bulabilecek mi? HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz. CHP, milletin tarafında mı yoksa terör örgütünün tarafında mı olduğuna karar vermelidir." ifadelerini kullandı.

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