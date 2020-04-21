AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir Barosuna "HDP" tepkisi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Barosunun internet üzerinden düzenleyeceği 23 Nisan özel yayını için HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ı konuşmacı olarak davet etmesine tepki gösterdi.

İzmir Milletvekili Dağ, Twitter hesabından #İzmirBarosu etiketiyle yaptığı paylaşımda söz konusu durumu şu ifadelerle eleştirdi:

"TBMM’nin kuruluş yıl dönümünde, ulusal egemenliğimize ve milli birliğimize kasteden PKK'nın siyasi temsilcilerini bu şehrin barosunda ağırlamak kurtuluşun sembol şehri olan İzmir'e bir hakarettir. 5 Ocak 2017'de PKK tarafından gerçekleştirilen alçak bir saldırı sonucu şehit olan Fethi Sekin'i tekrardan rahmetle anıyorum. O gün Fethi Sekin canı pahasına PKK'lı teröristlerin adliyeye girmesine engel olmuştu ama siz ne yazık ki ulusal mücadelemiz için böylesine önemli olan bir günün yıl dönümünde PKK propagandasının önünü açıyorsunuz."





Kaynak: AA