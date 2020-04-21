AK Partili Hamza Dağ'dan, İzmir'deki yardımlar açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, salgın sürecinde İzmir'de, kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen yardım faaliyetine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, salgın dolayısıyla birtakım mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçmek için titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Salgının önüne geçmek için "Evde kal" çağrılarına uyulması gerektiğini dile getiren Dağ, "Salgın günlerinde evlerinde kalan, herhangi bir olumsuzluk nedeniyle çalışamaz hale gelen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bakanlıklarımızın yaptıkları çalışmalarla tedbir ve önlem amaçlı destek paketleri oluşturuldu. İzmir'de de hem Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hem de Kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem nakdi hem de temizlik ve gıda paketleri noktasında yardımlar ulaştırılmıştır ve bu yardımlar devam etmektedir'" dedi.

'TEK BİR KİŞİ BİLE MAĞDUR OLMADAN ATLATACAĞIZ'

AK Partili Dağ, 125 bin aileye nakit yardımı, 35 bin aileye ise gıda ve temizlik kolisi yardımı götürüldüğünü söyleyerek, "'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin 3'üncü fazıyla beraber nakdi yardımlar devam edecek. Hem devletimizin aldığı önlem ve hayata geçirdiği uygulamalar hem de yardımsever vatandaşlarımızın destekleriyle bu zor günleri inşallah tek bir kişinin bile mağdur olmadığı şekilde atlatacağız" diye konuştu.

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Kaynak: DHA