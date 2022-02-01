AK Partili Hamza Dağ'dan manidar paylaşım! CHP'deki kavga alevleniyor: Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu günde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüşmesinin yankıları sürerken bu kez de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemin ilk sırasına oturdu.

"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA CHP'DE KAVGA BÜYÜYOR"

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin lüks olduğu görüldü. Otelin fiyatının gecelik 100 bin lira olduğu belirtilmişti. Bu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ," Seçim yaklaştıkça CHP'de kavga büyüyor. CHP Genel Merkezi, İstanbullu karda sefalet çekerken balık sefası yapan kendi belediye başkanını ifşa etmişti. Buna karşın İstanbul örgütü de gecesi 100 bin lira olan kral dairesinden foto paylaşarak kendi genel başkanını ifşa etti!" ifadelerini kullanarak CHP içinde bir savaşın olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Seçim yaklaştıkça CHP'de kavga büyüyor.



CHP Genel Merkezi, İstanbullu karda sefalet çekerken balık sefası yapan kendi belediye başkanını ifşa etmişti.



Buna karşın İstanbul örgütü de gecesi 100 bin lira olan kral dairesinden foto paylaşarak kendi genel başkanını ifşa etti! pic.twitter.com/GNRkxe5jdn — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) January 31, 2022

KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON MU VAR?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeki mütevazi yaşamını gösteren videoların ardından lüks bir otelde çektiği videonun yayınlanmasının ardından CHP İstanbul Gençlik Kollarının resmi hesabı paylaşımda bulunarak adeta Kılıçdaroğlu'nu ifşa etmişti. Bu paylaşım, 'CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?' sorusunu akıllara getirdi.

İMAMOĞLU'NU KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ İFŞA ETTİ İDDİASI

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile lüks bir restoranda yemek yemesine ilişkin fotoğrafların Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ise CHP'deki büyük çatlağı bir kez daha ortaya koydu.

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