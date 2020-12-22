AK Partili Hamza Dağ'dan Mücteba Kılıç açıklaması: Partimizi bağlaması mümkün değil

FETÖ elebaşı Gülen'e şiir okuduktan sonra elini öpen videoları çok konuşulan ve 15 Temmuz sonrası FETÖ'den mahkum olan avukat Mücteba Kılıç'a AK Parti Siyaset Akademisinden sertifika verilmesine yönelik haberler gündemi meşgul etti.

Sertifikada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte imzası bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyaset Akademisinin 2007 yılından bu yana devam ettiğini belirten Dağ, bu sene de 19'uncu dönem mezunlarına sertifikalarının verildiğini ifade etti.

Akademiden bu yıl 12 bin 60 kişinin faydalandığını belirten Dağ,18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve siyasete ilgi duyan her kişi nin Siyaset Akademisine başvurabildiğini kaydetti. Dağ," Adli sicil kaydı talep etmiyoruz, böyle bir talebimiz bugüne kadar olmadı. Başkaca bir araştırmamız da söz konusu olmuyor." diye konuştu.

"BU HABERLER AK PARTİ'NİN FETÖ İLE MÜCADELESİNİ SEKTEYE UĞRATMAK İÇİN YAPILAN İFADELERDİR"

Akademiden eğitim alabilmek için AK Parti'ye üye olma mecburiyetinin de bulunmadığını söyleyen Dağ şunları kaydetti:

"Herhangi bir terör örgütü ile irtibatlı, iltisaklı bulunan kişilerin partimizi bağlaması mümkün değil. Böyle bir bilgi sertifika verildikten sonra ortaya çıktığında da o kişilerin sertifikalarını iptal ediyoruz. Haberde bahsi geçen, aynı zamanda CHP Sözcüsünün de ifade ettiği kişinin bu sertifikayı sertifikanın anlamından farklı noktada kullandığı tespiti ve terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı bir şekilde yargılanması hasebiyle sertifikanın iptali için kendisine bir ihtarname de göndermiş durumdayız. Biz şunu iyi biliyoruz, bu haberler ve bu açıklamalar Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin FETÖ ile mücadelesini sekteye uğratmak için yapılan açıklamalar ve ifadelerdir."

"GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPARIZ"

Akademide verilen dersler arasında "Medya Okuryazarlığı"nın da bulunduğunu hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Yalan ve çarpıtma haberler ile nasıl algı oluşturulduğu ve bu algının önüne nasıl geçileceğine dair bir derstir bu. Ben bu haberleri yapanları ve bu haber üzerine yorum yapan sığ siyasetçileri önümüzdeki Siyaset Akademisine davet ediyor, bu dersten de nasibini almalarını bekliyorum. Bu olayda da görüldüğü gibi bazı terör örgütü mensupları kendilerini gizlemek için bu belgeler yoluyla bir sonuç elde etmeye gayret ediyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz, bundan haberimiz olur olmaz gerekli müdahaleyi yaparız. Bu da bu olaylardan birisi oldu, bu anlamda gerekli müdahaleyi bu sertifikanın iptali konusunda yapmış olduk."

MÜCTEBA KILIÇ KİMDİR?

Mücteba Kılıç'ın 43 yaşında olduğu iddia ediliyor.Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi Mücteba Kılıç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından bürosunda ve evinde arama yapıldı. Mücteba Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Mücteba Kılıç'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Avukat Mücteba Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mücteba Kılıç hayatı