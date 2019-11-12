Ali Çetinbaş kimdir?| Ali Çetinbaş İstifa mı etti? | Kütayha İl Başkanı Ali Çetinbaş

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yazılı açıklama yaptı.

Ali Çetinbaş, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’le yapmış olduğu görüşme sonucu bugün itibariyle İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu..

Ali Çetinbaş, açıklamasında ” Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle” ifadelerini kullandı.

ALİ ÇETİNBAŞ KİMDİR?

Ali Çetinbaş, Kütahya İl Başkanıydı.

Ali Çetinbaş, 31 Mart’ta gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri öncesi yaptığı açıklamada "Halkımızın ferasetinin üstüne bir güç tanımıyorum Eksiklerimiz elbette var. Her şeyi en iyiye taşıdık diyemeyiz ama en iyiyi yapmak adına en güçlü adayız." demişti...