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  3. AK Partili İl Başkanı, muhtarlarla bir araya geldi "Muhtarlarla sürekli iletişim halindeyiz"

AK Partili İl Başkanı, muhtarlarla bir araya geldi "Muhtarlarla sürekli iletişim halindeyiz"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere alışveriş kartlarını teslim etti.

AK Partili İl Başkanı, muhtarlarla bir araya geldi "Muhtarlarla sürekli iletişim halindeyiz"

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın zirveye çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği ramazan ayının İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti. Ziyaretlerle birlikte mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişare ve değerlendirme fırsatı da bulan Ahlatcı, demokrasinin ilk adımının muhtarlar olduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara gösterdiği yakın ilgiye dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileriyle her zaman iyi ilişkiler kurduğunun altını çizen Ahlatcı, kendilerinin de muhtarlarla iyi bir diyalog kurmaya çalıştığını kaydederek, "Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli muhtarlarımızla iletişim halindeyiz ve onların telkinlerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek bizim asli görevlerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

AK Partili İl Başkanı, muhtarlarla bir araya geldi "Muhtarlarla sürekli iletişim halindeyiz"

AK Partili İl Başkanı, muhtarlarla bir araya geldi "Muhtarlarla sürekli iletişim halindeyiz"

AK Partili İl Başkanı, muhtarlarla bir araya geldi "Muhtarlarla sürekli iletişim halindeyiz"

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